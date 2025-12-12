Mε πρωταγωνιστή τον Πόρτις οι Μπακς «καθάρισαν» τους Σέλτικς

Τα «ελάφια» επικράτησαν 116-101 των Κελτών εντός έδρας, αν και δεν είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διάθεσή τους.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Πόρτις, ο οποίος είχε 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Πόρτερ ήταν άξιος συμπαραστάτης με 18 πόντους και 13 ασίστ συν 10 ριμπάουντ. Ο Γουολς με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ ξεχώρισε από την πλευρά των ηττημένων, με τον Μπράουν να είναι πρώτος σκόρερ με 30 πόντους. Στο 11-15 πήγαν οι Μπακς, ενώ οι Σέλτικς, οι οποίοι σούταραν με 14-49 τρίποντα, έπεσαν στο 15-10.

Οι Νάγκετς πέρασαν με το εντυπωσιακό 136-105 από την έδρα των Σακραμέντο Κινγκς με τον Νίκολα Γιόκιτς να έχει 36 πόντους, 12 ριμπάουντ (τα 10 αμυντικά) και 8 ασίστ σε 29 λεπτά. Ο Γουότσον πέτυχε 21 πόντους, ενώ ο Βαλατσιούνας είχε 21 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Γουέστμπρουκ πέτυχε 17 πόντους, ενώ μοίρασε 5 ασίστ για τους ηττημένους, που είχαν πρώτο σκόρερ τον Μονκ με 18.

Οι Ρόκετς χαμογέλασαν στη ματσάρα με τους Κλίπερς, επικρατώντας 115-113, με τον Σενγκούν να κάνει ηγετική εμφάνιση, έχοντας 22 πόντους και 15 ριμπάουντ συν 5 ασίστ. Από τους ηττημένους ο Ζούμπατς είχε 33 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Τόμσον να έχει 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Ντουράντ να προσθέτει 16. Ο Λέοναρντ είχε 24 πόντους και ο Χάρντεν 22.

Τα αποτελέσματα:

Ρόκετς-Κλίπερς 115-113

Μπακς-Σέλτικς 116-101

Πέλικανς-Μπλέιζερς 143-120

Κινγκς-Νάγκετς 105-136

Πηγή: sport-fm.gr