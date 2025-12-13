ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπακς: Αυτό περιμένουν για να συζητήσουν για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο

Τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει», αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς δεν συζητούν για πιθανή ανταλλαγή του προτού ο ίδιος ξεκαθαρίσει τα «θέλω» του.

Ο "Giannis" για πρώτη φορά στην καριέρα του παρουσιάζεται «μια ανάσα» από την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι. Ωστόσο, οι Μπακς δεν συζητούν με τις ομάδες που τους καλούν για την ανταλλαγή του.

Ο λόγος; Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, τα «ελάφια» περιμένουν την οριστική και ξεκάθαρη απόφαση του Έλληνα σούπερ σταρ. Με άλλα λόγια, οι Μπακς θα μπουν σε συζητήσεις για την αποχώρηση του Αντετοκούνμπο μόνο αν ο ίδιος τους δηλώσει ξεκάθαρα πως θέλει να αλλάξει «στέγη».

«Οι ομάδες τηλεφωνούν στους Μπακς και οι Μπακς απαντούν συνεχώς: “Δεν είναι διαθέσιμος, δεν τον ανταλλάσσουμε”. Ο μόνος τρόπος να ανοίξει θέμα για τον Γιάννη — να υπάρξει δηλαδή “πλειστηριασμός” για την απόκτησή του — είναι να πάει ο ίδιος ο Γιάννης στους Μπακς και να πει “θέλω να φύγω”. Πρέπει να το πει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά και αυτό δεν έχει συμβεί», ανέφερε ο έμπειρος ρεπόρτερ.

sdna.gr 

