Έτοιμοι για… Γιάννη οι Σαν Αντόνιο Σπερς

Η φημολογία φουντώνει για τον Έλληνα σταρ.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς φαίνεται πως προετοιμάζονται να μπουν δυναμικά στο «κόλπο» για μια πιθανή blockbuster ανταλλαγή που θα μπορούσε να φέρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Τέξας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Έβαν Σάιντερι, δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ομάδας θεωρούνται… αμετακίνητα, ακόμη και για έναν παίκτη του επιπέδου του Έλληνα σούπερσταρ.

Οι νεαροί Ντάιλαν Χάρπερ και Στέφον Καστλ έχουν χαρακτηριστεί ως «untouchables» από τους Σπερς, με τη διοίκηση να τους θεωρεί κομβικά κομμάτια για το μέλλον του οργανισμού. Όπως αναφέρουν πηγές από το NBA στο ίδιο ρεπορτάζ, κανένα σενάριο ανταλλαγής – ακόμη και αυτό που περιλαμβάνει τον Γιάννη – δεν θα τους συμπεριλάβει.

Εφόσον οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν, το πακέτο που θα προσφέρουν οι Σπερς θα χτιστεί γύρω από τον Ντι’Άαρον Φοξ, μαζί με άλλα σημαντικά κομμάτια του ρόστερ και μελλοντικά draft picks.

Παράλληλα, το πιθανότερο παράθυρο για μια τέτοια ανταλλαγή δείχνει να είναι ο Φεβρουάριος, διάστημα στο οποίο το Σαν Αντόνιο θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια πρόταση που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των Μιλγουόκι Μπακς.

Το μέλλον του Γιάννη

Όπως είχε αποκαλύψει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ήδη πραγματοποιήσει συζητήσεις με τους Μπακς σχετικά με το μέλλον του σταρ.

Παρά τις δυσκολίες των Μπακς στη σεζόν, ο Γιάννης παραμένει ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες του NBA, έχοντας μέχρι στιγμής εντυπωσιακούς μέσους όρους: 28,9 πόντοι, 10,1 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ.

