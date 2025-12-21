Αποβλήθηκε για 24η φορά στην καριέρα του ο Ντρέιμοντ Γκριν!

Πρόωρα τελείωσε η αναμέτρηση των Γουόριορς με τους Σανς (119-116) για τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Μετά από μια τάπα του στον Κόλιν Γκιλέσπι στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο φόργουορντ των «πολεμιστών» άρχισε να προκαλεί τον αντίπαλό του, που απάντησε και δέχτηκε το σπρώξιμο του Γκριν. Οι διαιτητές τιμώρησαν τον 35χρονο άσο με τεχνική ποινή, κάτι που οδήγησε σε έντονες διαμαρτυρίες από μέρους του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο Γκριν αποβάλλεται για 24η φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ και είναι δεύτερος στη λίστα, πίσω μόνο από τον Ρασίντ Γουάλας, που είχε κλείσει την καριέρα του με 29 αποβολές.

Πηγή: sport-fm.gr