Έντονος προβληματισμός Σπανούλη μετά τη νέα ήττα της Μονακό

Ιδιαίτερα απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την εκτός έδρας ήττα της Μονακό από την Μπασκόνια με 85-73, το βράδυ της Τετάρτης (18/12), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του και στα προβλήματα βάθους στο ρόστερ: «Διανύουμε μια κακή περίοδο. Δεν είμαστε ομάδα για τα playoffs, πρέπει να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας. Ξαφνικά γίναμε η κλασική Μονακό, όπου όταν όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, κάτι συμβαίνει. Δεν διαθέτουμε μεγάλο rotation, δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, πρέπει να βρούμε λύση», ανέφερε στο flash interview.

Ακόμη πιο επικριτικός παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας την έλλειψη ενέργειας και προσωπικότητας στο παρκέ. «Δεν παίζουμε καλό μπάσκετ, δεν είμαστε ομάδα ούτε για playoffs ούτε για play-in. Η εικόνα μας είναι πολύ άσχημη, παίζουμε χωρίς ενέργεια. Πρέπει να βρω λύση. Όλα πηγαίνουν στραβά και τώρα είναι η στιγμή που οι έμπειροι παίκτες πρέπει να βγουν μπροστά, για να επιστρέψουμε στις βασικές μας αρχές».

Η Μονακό γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της, ενώ τα προβλήματα εντείνονται λόγω των απουσιών των Νέντοβιτς και Στράζελ. Παράλληλα, η απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ δεν μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις, καθώς ο παίκτης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ούτε στη EuroLeague ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στον σύλλογο.

Μετά από 16 αγωνιστικές, η Μονακό βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 9-7 (5-2 εντός και 4-5 εκτός έδρας).