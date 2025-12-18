ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έντονος προβληματισμός Σπανούλη μετά τη νέα ήττα της Μονακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έντονος προβληματισμός Σπανούλη μετά τη νέα ήττα της Μονακό

Σε κατάσταση κρίσης η ομάδα του Πριγκιπάτο.

Ιδιαίτερα απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την εκτός έδρας ήττα της Μονακό από την Μπασκόνια με 85-73, το βράδυ της Τετάρτης (18/12), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του και στα προβλήματα βάθους στο ρόστερ: «Διανύουμε μια κακή περίοδο. Δεν είμαστε ομάδα για τα playoffs, πρέπει να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας. Ξαφνικά γίναμε η κλασική Μονακό, όπου όταν όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, κάτι συμβαίνει. Δεν διαθέτουμε μεγάλο rotation, δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, πρέπει να βρούμε λύση», ανέφερε στο flash interview.

Ακόμη πιο επικριτικός παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας την έλλειψη ενέργειας και προσωπικότητας στο παρκέ. «Δεν παίζουμε καλό μπάσκετ, δεν είμαστε ομάδα ούτε για playoffs ούτε για play-in. Η εικόνα μας είναι πολύ άσχημη, παίζουμε χωρίς ενέργεια. Πρέπει να βρω λύση. Όλα πηγαίνουν στραβά και τώρα είναι η στιγμή που οι έμπειροι παίκτες πρέπει να βγουν μπροστά, για να επιστρέψουμε στις βασικές μας αρχές».

Η Μονακό γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της, ενώ τα προβλήματα εντείνονται λόγω των απουσιών των Νέντοβιτς και Στράζελ. Παράλληλα, η απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ δεν μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις, καθώς ο παίκτης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ούτε στη EuroLeague ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στον σύλλογο.

Μετά από 16 αγωνιστικές, η Μονακό βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 9-7 (5-2 εντός και 4-5 εκτός έδρας).

Κατηγορίες

EUROLEAGUENBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με «όπλο» την προϊστορία για κέρδος στην Πάφο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ρίχνει γέφυρες επιστροφής στην Αγγλία ο Ρούμπεν Νέβες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει η ποινή της ΑΕΛ, απορρίφθηκε η έφεσή της

ΑΕΛ

|

Category image

«Ζεστό» ενδιαφέρον της ΑΕΛ για Παρούτη που ζήτησε να φύγει από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοσάδα... συστήνεται στον κόσμο του Απόλλωνα - «Γεννήθηκα με πίεση και άγχος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Κύπρος ανοίγει νέα εποχή αθλητικής παιδείας με το πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Μοίρασαν δώρα και χαμόγελα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια η αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η απόφαση ήταν εύκολη στην Ένωση όμως το θέμα είναι οι διακανονισμοί...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Επέλεξε... ΑΕΠ ο Νεοφυτίδης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σενάρια για Τσάβι στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε ο Τσέριν, εξετάσεις για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Οι 300.000 που... γλιτώθηκαν και οι «πιέσεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Αυτόν τον προπονητή σκέφτονται εάν φύγει ο Γκουαρδιόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα Αστέρια του Κυπριακού Ποδοσφαίρου «παίζουν δυνατά με γαλατάκι» - Δράση από Xαραλαμπίδης Κρίστης και ΠΑ.Σ.Π.

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη