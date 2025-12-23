Ο Κνόπελ έφτασε τα 100 εύστοχα τρίποντα γρηγορότερα από κάθε άλλον

Με ασταμάτητο ρυθμό από την περιφέρεια, ο Κον Κνόπελ έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ, φτάνοντας τα 100 τρίποντα καριέρας ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Μετά από εξαιρετική σεζόν στο Ντιουκ, επιλέχθηκε στην τέταρτη θέση του ΝΒΑ Draft 2025 από τους Χόρνετς. Ο rookie της Σάρλοτ, δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης αφού στην πρώτη του χρονιά κατάφερε να καταρρίψει και μάλιστα να «εκτοξεύσει» το ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη του επαγγελματική χρονιά χρειάστηκε μόλις 29 παιχνίδια για να βρει στόχο στα πρώτα του 100 σουτ από τα 7,25. Προσπέρασε τον Λάουρι Μάρκανεν, ο οποίος το είχε καταφέρει σε 41 αγώνες κατά τη διάρκεια της πρώτης του σεζόν με τους Σικάγο Μπουλς την χρονιά 2017/18.

