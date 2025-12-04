«Θέλουν πάρα πολύ τον Γιάννη δίπλα στον Γουενμπανιάμα οι Σπερς»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσίευμα στις ΗΠΑ αναφέρει ότι οι Σπερς θέλουν πάρα πολύ και θα καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσουν τον Γιάννη.

Την στιγμή που η αγωνία χτυπά… κόκκινο σε ό,τι έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Γιάννη στις ΗΠΑ οι περισσότερες ιστοσελίδες ασχολούνται και με το… μέλλον του Έλληνα άσου.

Έτσι μία από αυτές μεταφέρει την μεγάλη επιθυμία από τους Σαν Αντόνιο Σπερς για να τον αποκτήσουν και να τον φέρουν δίπλα στον Γουεμπανιάμα σε μια κίνηση που φαντάζει ως… ονείρωξη για τους ανθρώπους της ομάδας.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι στο μυαλό πολλών είναι ήδη στο πώς θα «δημιουργήσουν» την καλύτερη δυνατή πρόταση για trade αποκτώντας τον Γιάννη από τους Μπακς.

Έτσι το Dallas Hoops Journal υποστηρίζει ότι οι Σπερς θα μπουν πολύ δυναμικά στην υπόθεση απόκτηση του Έλληνα άσου εάν τελικά ανοίξει το θέμα αυτό από τις επαφές που φαίνεται να έχει η πλευρά του παίκτη με τη διοίκηση της ομάδας του Μιλγουόκι.

