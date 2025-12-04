ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καθησυχαστικός ο Ρίβερς για Αντετοκούνμπο - Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

Δημοσιευτηκε:

Καθησυχαστικός ο Ρίβερς για Αντετοκούνμπο - Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

Δεν έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα ο Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς.

Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα με τους Πίστονς επισκίασε τη σημαντική νίκη των Μπακς. Ο Ντοκ Ρίβερς μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Έλληνας άσος και εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Παράλληλα, το έτερο θέμα που απασχολεί άπαντες στο Μιλγουόκι είναι τα σενάρια περί αποχώρησης του Greek Freak για άλλη ομάδα και πιθανότατα για τη Νέα Υόρκη.

Η αρχική ενημέρωση από τα «ελάφια» κατά τη διάρκεια του αγώνα έκανε λόγο για τραυματισμό στη δεξιά γάμπα. Ο τεχνικός της ομάδας του Μιλγουόκι επισήμανε ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει αποκλειστεί το σενάριο για σοβαρότερη ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

«Δέχθηκε ένα χτύπημα που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του. Μετά κάποιος προσγειώθηκε πάνω του. Αρχικά φάνηκε σαν να μην υπήρχε κανείς κοντά του, αλλά πιστεύω ότι το αρχικό χτύπημα ήταν αυτό που τον αποσταθεροποίησε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίβερς.

Όσο για τα σενάρια ανταλλαγής, σημείωσε: «Ο Γιάννης ποτέ δεν ζήτησε να γίνει ανταλλαγή. Ποτέ. Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Πάω στην πηγή. Μιλάω με την πηγή κάθε μέρα... Αγαπάει το Μιλγουόκι και αγαπάει τους Μπακς».

