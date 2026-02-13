ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Πιρόλα και σημαντικές απουσίες η αποστολή του Ολυμπιακό ενόψει Λεβαδειακού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Πιρόλα και σημαντικές απουσίες η αποστολή του Ολυμπιακό ενόψει Λεβαδειακού

Δύσκολη αποστολή για τους ερυθρόλευκους λίγο πριν τη Λεβερκούζεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία (14/2, 19:30), αφήνοντας εκτός σημαντικούς ποδοσφαιριστές.

Με τον Λορέντσο Πιρόλα εντός, αλλά τους Ντάνιελ Ποντένσε (τιμωρία), Ταρέμι και Ορτέγκα εκτός θα ταξιδέψει στη Βοιωτία ο Ολυμπιακός, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (14/2, 19:30) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Πορτογάλο λόγω της τιμωρίας που του επιβλήθηκε για το περιστατικό στην «Allwyn Arena» με την ομπρέλα, ενώ ο Ιρανός στράικερ και ο Αργεντίνος αριστερός μπακ δεν θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» λόγω του κανονισμού που περιορίζει τους μη κοινοτικούς παίκτες. 

Αντίθετα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός επιστρέφει, έπειτα από το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου (2-0), όταν και είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων.

Αναλυτικά: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρόντινει, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιασίτζι, Ελ Κααμπί και Κλέιτον.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκλεισε στην Τότεναμ ο Τούντορ μέχρι το τέλος της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Πιρόλα και σημαντικές απουσίες η αποστολή του Ολυμπιακό ενόψει Λεβαδειακού

Ελλάδα

|

Category image

Πιο άνετος, αλλά τίποτα δεν τελείωσε και... βλέπει ΑΠΟΕΛ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Sports Legacy Negocios/ΑΠΟΕΛ: Πρώτη φάση με 3,300,000 εκ.

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ινφαντίνο: «Απολύτως θεμελιώδης η συμβολή της Ευρώπης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό περιμένει από το σωματείο η εταιρεία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ανακοίνωση: «Αυτή είναι η εταιρεία που θέλει να επενδύσει»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι Σέρβοι για τον Γιοβάνοβιτς μετά την κλήρωση του Nations League: «Μαύρη γάτα»

Ελλάδα

|

Category image

Άλλαξαν πολλά αλλά νωπές οι μνήμες...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μένει Μπάγερν μέχρι το 2030 ο Ουπαμεκανό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καιρός να το σταματήσει…

ΑΕΛ

|

Category image

Προφορική συμφωνία της Σίτι με Άντερσον για το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποια Valentine’s offers, #makisout

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Για πρώτη φορά αντίπαλος, ένας παλιός αγαπημένος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η διεθνής σειρά Gran Fondo επιστρέφει στην Κύπρο τον Απρίλιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη