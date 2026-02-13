Με Πιρόλα και σημαντικές απουσίες η αποστολή του Ολυμπιακό ενόψει Λεβαδειακού

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία (14/2, 19:30), αφήνοντας εκτός σημαντικούς ποδοσφαιριστές.

Με τον Λορέντσο Πιρόλα εντός, αλλά τους Ντάνιελ Ποντένσε (τιμωρία), Ταρέμι και Ορτέγκα εκτός θα ταξιδέψει στη Βοιωτία ο Ολυμπιακός, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (14/2, 19:30) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Πορτογάλο λόγω της τιμωρίας που του επιβλήθηκε για το περιστατικό στην «Allwyn Arena» με την ομπρέλα, ενώ ο Ιρανός στράικερ και ο Αργεντίνος αριστερός μπακ δεν θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» λόγω του κανονισμού που περιορίζει τους μη κοινοτικούς παίκτες.

Αντίθετα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός επιστρέφει, έπειτα από το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου (2-0), όταν και είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων.

Αναλυτικά: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρόντινει, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιασίτζι, Ελ Κααμπί και Κλέιτον.

gazzetta.gr