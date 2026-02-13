Στον δρόμο της επανόδου ο Ντέσερς στον Παναθηναϊκό!

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το Κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet συνεχίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Κορωπί και είχε χαρμόσυνα νέα από το «μέτωπο» της κατάστασης του Σίριλ Ντέσερς.

Ο υψηλόσωμος φορ που αποκτήθηκε το καλοκαίρι αλλά έχει σταθεί τρομερά άτυχος και δεν έχει καταφέρει να προσφέρει τις υπηρεσίες του όσο θα ήθελε, ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και έκανε και τρέξιμο.

Απών από το πρόγραμμα των υπολοίπων ήταν ο Ρενάτο Σάντσες που έχει ίωση, μόνοι τους δούλεψαν οι Πελίστρι και Τζούριτσιτς, ενώ, θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.

sport-fm.gr