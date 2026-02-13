Έκλεισε στην Τότεναμ ο Τούντορ μέχρι το τέλος της σεζόν
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σε ρόλο πυροσβέστη ο Ιγκόρ Τούντορ αναλαμβάνει τον πάγκο της Τότεναμ μέχρι το τέλος της σεζόν, με σκοπό να σώσει ότι σώζεται.
Ο Τόμας Φρανκ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Τότεναμ και τα «σπιρούνια» βρισκόντουσαν στην αγορά για να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τον αντικατέστητε.
Η διοίκηση των Λονδρέζων έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ιγκόρ Τούντορ και ο Κροάτης αναμένεται να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου σε ρόλο υπηρεσιακού, έως και το τέλος της σεζόν.
Μία κίνηση έκπληξη από την Τότεναμ, η οποία όπως φαίνεται ποντάρει στο εκρηκτικό ταπεραμέντο του Τούντορ με σκοπό να σώσει μία σεζόν που πηγαίνει συνεχώς από το κακό στο χειρότερο.
🚨⚪️ BREAKING: Igor Tudor becomes new Tottenham interim coach until June 2026, as revealed earlier.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026
He’s accepted the job and ready to stay until end of the season. #THFC
👀 Main candidates for permanent job in June: Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino. pic.twitter.com/wFrWJR6BmO
sport-fm.gr