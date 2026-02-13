Έκλεισε στην Τότεναμ ο Τούντορ μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο Τόμας Φρανκ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Τότεναμ και τα «σπιρούνια» βρισκόντουσαν στην αγορά για να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τον αντικατέστητε.

Η διοίκηση των Λονδρέζων έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ιγκόρ Τούντορ και ο Κροάτης αναμένεται να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου σε ρόλο υπηρεσιακού, έως και το τέλος της σεζόν.

Μία κίνηση έκπληξη από την Τότεναμ, η οποία όπως φαίνεται ποντάρει στο εκρηκτικό ταπεραμέντο του Τούντορ με σκοπό να σώσει μία σεζόν που πηγαίνει συνεχώς από το κακό στο χειρότερο.

