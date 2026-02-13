Ινφαντίνο: «Απολύτως θεμελιώδης η συμβολή της Ευρώπης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μιλώντας (12/2) στο 50ο συνέδριο της UEFA, υπογράμμισε τον «απολύτως θεμελιώδη» ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες στην προσέλκυση «ενότητας» και «αλληλεγγύης» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Όπως είναι γνωστό, το επερχόμενο παγκόσμιο γεγονός θα είναι το πρώτο με 48 ομάδες, 16 εκ των οποίων θα είναι ευρωπαϊκές, καθιστώντας τες τη μεγαλύτερη ηπειρωτική «ομάδα» στο τουρνουά.

«Είμαστε προνομιούχοι που έχουμε την ευθύνη να νοιαζόμαστε για τα πιο όμορφα παιχνίδια. Και για όλα τα δισεκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που νοιάζονται επίσης για το παιχνίδι μας, για το ποδόσφαιρο, η ευθύνη μας είναι να τους δώσουμε αγώνες, 90 λεπτά αγώνα, συν επιπλέον χρόνο, όπου μπορούν να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, τα προβλήματά τους που έχουν στο σπίτι, στη δουλειά, στις χώρες τους, σε πολιτικό επίπεδο ή οπουδήποτε αλλού, και μπορούμε απλώς να ενωθούμε με έναν τρόπο που μας διδάσκει να μαθαίνουμε από τους άλλους, από άλλους πολιτισμούς, από άλλες εμπειρίες», δήλωσε.

«Η συμβολή της Ευρώπης θα είναι απολύτως θεμελιώδης στη δημιουργία και την ιδιότητα μέρους αυτής της ενότητας, αυτής της αλληλεγγύης και στο να φέρουμε κοντά πολιτισμούς από όλο τον κόσμο σε μια ειρηνική και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Θα εργαστούμε όλοι μαζί πολύ σκληρά για να το πετύχουμε αυτό και βασίζομαι στον καθένα από εσάς - μπορείτε όλοι να βασίζεστε και σε εμένα, φυσικά ότι θα είναι κάτι που πραγματικά, πραγματικά θα μας ενώσει όλους γύρω από αυτό το μαγικό αντικείμενο που είναι η μπάλα ποδοσφαίρου, το επόμενο καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό», πρόσθεσε.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σημείωσε επίσης τη σημασία της συνέχισης της ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου, με τη Βραζιλία να είναι η πρώτη χώρα της Νότιας Αμερικής που θα φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση το 2027, πριν επεκταθεί σε μια έκδοση 48 ομάδων το 2031.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες σε σημαντικές θέσεις στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες εργασίας για όλες τις γυναίκες, αλλά μπορούμε μόνο να μάθουμε, φυσικά, από τις γυναίκες», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, σημειώνοντας ότι η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Βελγίου διευθύνεται από την Πασκάλ Βαν Νταμ, η οποία είναι επίσης ένα από τα οκτώ μέλη του συμβουλίου της FIFA που είναι γυναίκες.

«Θα πρέπει να υποστηρίξουμε, φυσικά, περισσότερες γυναίκες σε ποδοσφαιρικές θέσεις και περισσότερες γυναίκες γενικά. Ίσως χρειαζόμαστε, στην πραγματικότητα, και περισσότερες γυναίκες προπονήτριες στις γυναικείες ομάδες. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε σε κάποιο στάδιο, επειδή έχουμε δει ότι υπάρχουν εξαιρετικές προπονήτριες. Το έχουμε δει στο τελευταίο ΕURO γυναικών της UEFA, σ, πόσο υγιές είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο, πώς αναπτύσσεται το γυναικείο ποδόσφαιρο. Του χρόνου, σε λιγότερο από 500 ημέρες, θα υπάρξει και ένα φανταστικό Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών στη Βραζιλία. Και φυσικά, ανυπομονώ να σας δω όλους εκεί.»

