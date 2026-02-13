Οι Σέρβοι για τον Γιοβάνοβιτς μετά την κλήρωση του Nations League: «Μαύρη γάτα»

Ο κύριος εξ’ αυτών είναι πως ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα κοντραριστεί με την πατρίδα του, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα σέρβικα media τα οποία συνέδεσαν και την προϊστορία του Γιοβάνοβιτς κόντρα σε ομάδες της χώρας τους.

Συγκεκριμένα, η «Mozzart Sport» χαρακτηρίζει τον 63χρονο τεχνικό ως έναν από τους καλύτερους Σέρβους προπονητές της τελευταίας δεκαετίας και στέκεται στην επικράτησή του κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα το 2008 ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, αλλά και αυτή κόντρα στην Παρτιζάν περίπου έναν χρόνο αργότερα, αμφότερες για τα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Mozzart»:

«Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τώρα περιμένει μια μονομαχία σε επίπεδο εθνικών ομάδων.»

Ίσως όχι αυτή τη στιγμή, αλλά αν υπολογίσουμε μια δεκαετία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους Σέρβους προπονητές. Ο γκριζομάλλης τεχνικός από τη Λόζνιτσα έκανε θαύματα στο κυπριακό ποδόσφαιρο, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά του Champions League με τον ΑΠΟΕΛ. Αυτή την περίοδο εργάζεται ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας, όπου ξεκίνησε τη θητεία του με ενθουσιασμό, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ελλάδα έχει «σαρωθεί» από ένα κύμα υπερταλαντούχων παικτών, όπως ο Καρέτσας της Γκενκ, ο Μουζακίτης του Ολυμπιακού και ο επιθετικός της Μπράιτον Κωστούλας. Σε αυτούς πρέπει να προστεθεί και το «θαύμα» του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ τόσο μεγάλο δυναμικό στην εθνική ομάδα — ούτε καν το 2004, όταν πέτυχαν ένα επικό θαύμα και κατέκτησαν το τρόπαιο του Πρωταθλητή Ευρώπης στην Πορτογαλία. Ωστόσο, ένας προπονητής με την προσοχή στη λεπτομέρεια όπως ο Βέλικο Πάουνοβιτς θα πρέπει σίγουρα να λάβει υπόψη το «φαινόμενο Ιβάν Γιοβάνοβιτς».

Ο έμπειρος τεχνικός αποτέλεσε πραγματική «μαύρη γάτα» για τους σερβικούς συλλόγους κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του στην Κύπρο.

Αρχικά απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα το καλοκαίρι του 2008 με τον ΑΠΟΕΛ. Αν και ο αγώνας στη Λευκωσία έληξε ισόπαλος (2-2), ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε για μεγάλο διάστημα στο «Μαρακανά», και ούτε το αμφισβητούμενο γκολ του Νενάντ Μιλιγιάς βοήθησε τους «ερυθρόλευκους». Στην παράταση, ο Νενάντ Μιροσάβλιεβιτς «τίναξε» τα δίχτυα του Ιβάν Ραντζέλοβιτς και έστειλε τον ΑΠΟΕΛ στην επόμενη φάση.

Η Παρτιζάν δεν τα πήγε καλύτερα. Μόλις 12 μήνες μετά την κατάκτηση του «Μαρακανά», ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετώπισε την Παρτιζάν στα προκριματικά του Champions League. Και πάλι, το τοπικό κοινό υποτίμησε τους Κύπριους και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αποδίδοντας την επιτυχία τους απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στη δύσκολη περίοδο που περνούσε τότε ο σύλλογος του Βελιγραδίου.

Ωστόσο, εκείνη ήταν η αρχή της δημιουργίας του μεγάλου ΑΠΟΕΛ. Η κιτρινομπλέ ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς νίκησε εύκολα την Παρτιζάν στη Λευκωσία (2-0). Πολλοί εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι η ομάδα του Σλάβισα Γιοκάνοβιτς θα ανέτρεπε το σκορ, ακόμη κι όταν ο Αλμάμι Μορέιρα σκόραρε στο τρίτο λεπτό…

Ωστόσο, στη συνέχεια του αγώνα έγινε σαφές ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μετατρέψει τους Κύπριους σε μια αμυντική «μηχανή». Η Παρτιζάν δεν δημιούργησε καμία σοβαρή ευκαιρία μέχρι το τέλος του αγώνα.

Ήταν η αρχή του μεγάλου ΑΠΟΕΛ. Για όσα πέτυχε με τον κυπριακό σύλλογο, ο Γιοβάνοβιτς ανταμείφθηκε αργότερα με πλούσια συμβόλαια. Και κάπου εκεί άξιζε να του δοθεί η ευκαιρία να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Διαθέτει σοβαρό υλικό».

