ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Σέρβοι για τον Γιοβάνοβιτς μετά την κλήρωση του Nations League: «Μαύρη γάτα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Σέρβοι για τον Γιοβάνοβιτς μετά την κλήρωση του Nations League: «Μαύρη γάτα»

Η κλήρωση του UEFA Nations League ολοκληρώθηκε και μεταξύ άλλων η Εθνική ομάδα θα βρει μπροστά της, εκτός των Ολλανδίας, Γερμανίας και την αντίστοιχη της Σερβίας σε δύο αναμετρήσεις ιδιαίτερης σημασίας για διαφόρους λόγους.

Ο κύριος εξ’ αυτών είναι πως ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα κοντραριστεί με την πατρίδα του, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα σέρβικα media τα οποία συνέδεσαν και την προϊστορία του Γιοβάνοβιτς κόντρα σε ομάδες της χώρας τους.

Συγκεκριμένα, η «Mozzart Sport» χαρακτηρίζει τον 63χρονο τεχνικό ως έναν από τους καλύτερους Σέρβους προπονητές της τελευταίας δεκαετίας και στέκεται στην  επικράτησή του κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα το 2008 ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, αλλά και αυτή κόντρα στην Παρτιζάν περίπου έναν χρόνο αργότερα, αμφότερες για τα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Mozzart»:

«Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τώρα περιμένει μια μονομαχία σε επίπεδο εθνικών ομάδων.»

Ίσως όχι αυτή τη στιγμή, αλλά αν υπολογίσουμε μια δεκαετία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους Σέρβους προπονητές. Ο γκριζομάλλης τεχνικός από τη Λόζνιτσα έκανε θαύματα στο κυπριακό ποδόσφαιρο, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά του Champions League με τον ΑΠΟΕΛ. Αυτή την περίοδο εργάζεται ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας, όπου ξεκίνησε τη θητεία του με ενθουσιασμό, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ελλάδα έχει «σαρωθεί» από ένα κύμα υπερταλαντούχων παικτών, όπως ο Καρέτσας της Γκενκ, ο Μουζακίτης του Ολυμπιακού και ο επιθετικός της Μπράιτον Κωστούλας. Σε αυτούς πρέπει να προστεθεί και το «θαύμα» του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ τόσο μεγάλο δυναμικό στην εθνική ομάδα — ούτε καν το 2004, όταν πέτυχαν ένα επικό θαύμα και κατέκτησαν το τρόπαιο του Πρωταθλητή Ευρώπης στην Πορτογαλία. Ωστόσο, ένας προπονητής με την προσοχή στη λεπτομέρεια όπως ο Βέλικο Πάουνοβιτς θα πρέπει σίγουρα να λάβει υπόψη το «φαινόμενο Ιβάν Γιοβάνοβιτς».

Ο έμπειρος τεχνικός αποτέλεσε πραγματική «μαύρη γάτα» για τους σερβικούς συλλόγους κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του στην Κύπρο.

Αρχικά απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα το καλοκαίρι του 2008 με τον ΑΠΟΕΛ. Αν και ο αγώνας στη Λευκωσία έληξε ισόπαλος (2-2), ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε για μεγάλο διάστημα στο «Μαρακανά», και ούτε το αμφισβητούμενο γκολ του Νενάντ Μιλιγιάς βοήθησε τους «ερυθρόλευκους». Στην παράταση, ο Νενάντ Μιροσάβλιεβιτς «τίναξε» τα δίχτυα του Ιβάν Ραντζέλοβιτς και έστειλε τον ΑΠΟΕΛ στην επόμενη φάση.

Η Παρτιζάν δεν τα πήγε καλύτερα. Μόλις 12 μήνες μετά την κατάκτηση του «Μαρακανά», ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετώπισε την Παρτιζάν στα προκριματικά του Champions League. Και πάλι, το τοπικό κοινό υποτίμησε τους Κύπριους και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αποδίδοντας την επιτυχία τους απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στη δύσκολη περίοδο που περνούσε τότε ο σύλλογος του Βελιγραδίου.

Ωστόσο, εκείνη ήταν η αρχή της δημιουργίας του μεγάλου ΑΠΟΕΛ. Η κιτρινομπλέ ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς νίκησε εύκολα την Παρτιζάν στη Λευκωσία (2-0). Πολλοί εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι η ομάδα του Σλάβισα Γιοκάνοβιτς θα ανέτρεπε το σκορ, ακόμη κι όταν ο Αλμάμι Μορέιρα σκόραρε στο τρίτο λεπτό…

Ωστόσο, στη συνέχεια του αγώνα έγινε σαφές ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μετατρέψει τους Κύπριους σε μια αμυντική «μηχανή». Η Παρτιζάν δεν δημιούργησε καμία σοβαρή ευκαιρία μέχρι το τέλος του αγώνα.

Ήταν η αρχή του μεγάλου ΑΠΟΕΛ. Για όσα πέτυχε με τον κυπριακό σύλλογο, ο Γιοβάνοβιτς ανταμείφθηκε αργότερα με πλούσια συμβόλαια. Και κάπου εκεί άξιζε να του δοθεί η ευκαιρία να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Διαθέτει σοβαρό υλικό».

monobala.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκλεισε στην Τότεναμ ο Τούντορ μέχρι το τέλος της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Πιρόλα και σημαντικές απουσίες η αποστολή του Ολυμπιακό ενόψει Λεβαδειακού

Ελλάδα

|

Category image

Πιο άνετος, αλλά τίποτα δεν τελείωσε και... βλέπει ΑΠΟΕΛ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Sports Legacy Negocios/ΑΠΟΕΛ: Πρώτη φάση με 3,300,000 εκ.

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ινφαντίνο: «Απολύτως θεμελιώδης η συμβολή της Ευρώπης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό περιμένει από το σωματείο η εταιρεία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ανακοίνωση: «Αυτή είναι η εταιρεία που θέλει να επενδύσει»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι Σέρβοι για τον Γιοβάνοβιτς μετά την κλήρωση του Nations League: «Μαύρη γάτα»

Ελλάδα

|

Category image

Άλλαξαν πολλά αλλά νωπές οι μνήμες...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μένει Μπάγερν μέχρι το 2030 ο Ουπαμεκανό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καιρός να το σταματήσει…

ΑΕΛ

|

Category image

Προφορική συμφωνία της Σίτι με Άντερσον για το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποια Valentine’s offers, #makisout

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Για πρώτη φορά αντίπαλος, ένας παλιός αγαπημένος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η διεθνής σειρά Gran Fondo επιστρέφει στην Κύπρο τον Απρίλιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη