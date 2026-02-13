Sports Legacy Negocios/ΑΠΟΕΛ: Πρώτη φάση με 3,300,000 εκ.

Μέσω της ανακοίνωσής του ο ΑΠΟΕΛ αναφέρεται στις τρεις φάσεις επένδυσης της συγκεκριμένης εταιρείας στην ομάδα.

Αναλυτικά:

Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, η συμφωνία με το επενδυτικό γκρουπ, χωρίζεται σε διάφορες φάσεις. Και ναι υπάρχει η πρώτη φάση, η οποία θα προσφέρει ρευστότητα στην εταιρεία, με ένα ποσό €3,300,000, το οποίο δεν προϋποθέτει σύγκληση γενικής συνέλευσης. Η επόμενη φάση, η οποία περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερα ποσά, τα οποία θα διοχετευτούν στην εταιρεία ως ποσά για αγορά μετοχικού κεφαλαίου, σαφώς και προϋποθέτει έγκριση τόσο από την Γενική Συνέλευση όσο και από το Σωματείο, αφού οι αγοραστές θα καταστούν ταυτόχρονα και μεγαλομέτοχοι, της ποδοσφαιρικής εταιρείας.

Παρά το ότι, το πρώτο βήμα, με ξεχωριστό έγγραφό δεν προέβλεπε καταστατικά την έγκριση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όσο και το επενδυτικό γκρουπ με τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, ζήτησε και αυτό το έγγραφο να τύχει της έγκρισης του Σωματείου αφού είναι ο μακροπρόθεσμος διαχειριστής του ποδοσφαιρικού τμήματος.