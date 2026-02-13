Αυτό περιμένει από το σωματείο η εταιρεία

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ μέσω ανακοίνωσής της τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το ενδεχόμενο επένδυσης συγκεκριμένης εταιρείας στην ομάδα.

Ανάμεσα σε άλλα ο ΑΠΟΕΛ αναφέρεται στο σωματείο από το οποίο ζητά διαβεβαιώσεις σχετικά με πρόθεση ατόμων να συνεισφέρουν οικονομικά.

Αναλυτικά το συγκεκριμένο κομμάτι:

Παράλληλα συνεχίζουμε να διατηρούμε άμεση επικοινωνία με το Σωματείο ΑΠΟΕΛ, έτσι ώστε να βρισκόμαστε σε πλήρη εναρμόνιση με τον κοινό μας στόχο που είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον του ΑΠΟΕΛ ως σύνολο, σε όλες του τις εκφάνσεις.

Εν κατακλείδι με την παρούσα κατάσταση κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να καμφθούν οι οποίες ανησυχίες, συμμετέχοντας με συγκατάβαση και καλή πρόθεση, στην εξεύρεση μιας ωφέλιμης λύσης για το καλό της ομάδας.

Σε σχέση με την πρόταση που αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση του Σωματείου, η οποία στο πλαίσιο της περιελάβανε την θεωρητική πρόθεση ατόμων να συνεισφέρουν οικονομικά, έχουμε ζητήσει και αναμένουμε απάντηση αν αυτό επιβεβαιώνεται δεσμευτικά και πρακτικά από τα συγκεκριμένα άτομα.