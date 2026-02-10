Χάνει το All-Star Game λόγω προβλήματος στο γόνατο ο Κάρι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς τον Στεφ Κάρι θα διεξαχθεί το φετινό All-Star Game, καθώς ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχει έναν τραυματισμό στο δεξί του γόνατο.

Δεν θα δώσει, τελικά, το παρόν στο All-Star Game της προσεχούς Κυριακής (15/02) ο Στεφ Κάρι, αφού συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί του γόνατο.

Ο 36χρονος γκαρντ των Γκόντεν Στέιτ Γουόριορς αντιμετωπίζει σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου, με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο να εκτιμάει ότι θα είναι έτοιμος μετά το All-Star break, όταν και θα υποδεχθεί τους Μπόστον Σέλτικς, στις 19 Φεβρουαρίου.

Την εν λόγω είδηση γνωστοποίησε ο Στιβ Κερ, πριν από τον αγώνα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Μέμφις Γκρίζλις. Μάλιστα, ο προπονητής των «πολεμιστών» διευκρίνισε ότι ο Κάρι δεν θα παίξει ούτε κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δύο φορές MVP του All-Star Game έχει λείψει μέχρι σήμερα από 14 παιχνίδια της φετινής σεζόν, ενώ η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 30 Ιανουαρίου, όταν αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

