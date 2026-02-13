Άλλαξαν πολλά αλλά νωπές οι μνήμες...

Η Ομόνοια υποδέχεται την Ένωση στο ΓΣΠ, σε έναν αγώνα που είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Στο ποδόσφαιρο όμως τίποτα δεν κερδίζεται αν δεν έχεις τα… μάτια δεκατέσσερα και δεν είσαι προσηλωμένος στον στόχο. Οι πράσινοι είναι παθόντες αφού πέρσι είδαν τους βυσσινί να φεύγουν με διπλό από τη Λευκωσία (0-1), ένα αποτέλεσμα που ήταν φυσικά ανέλπιστο.

Σίγουρα άλλαξε ο προπονητής, αρκετοί παίκτες από το ρόστερ, όμως οι μνήμες είναι νωπές και μπορεί ο αντίπαλος να έχει πάρει εδώ και κάποιους αγώνες τον δρόμο προς τη Β΄ Κατηγορία, όμως επιβάλλεται να προσεχθεί και να μην υποτιμηθεί. Ο ενθουσιασμός που έφερε το διπλό στην Πάφο επί της τοπικής ομάδας είναι μεγάλος, όμως μερικές φορές, αν δεν υπάρξει σωστή διαχείριση, ελλοχεύει ο κίνδυνος της… αυτοκτονίας. Και στην Ομόνοια σίγουρα δεν θέλουν να πετάξουν στα σκουπίδια τη μέχρι τώρα προσπάθεια.

Στο μεταξύ, ο Μόουζες Οντουμπάντζο ανέβασε ρυθμούς στις τελευταίες προπονήσεις και πιθανόν σήμερα να βρίσκεται στην αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση (17:00). Δεν υπολογίζονται ωστόσο οι Γιόβετιτς και Μαγιαμπέλα, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ πριν το τέλος του μήνα. Θα κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμοι στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα για την 24η αγωνιστική.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι βοηθητικές, αναμένεται να είναι αρκετή η προσέλευση του κόσμου της ομάδας που ίσως αγγίξει και τις 10.000.