Πιο άνετος, αλλά τίποτα δεν τελείωσε και... βλέπει ΑΠΟΕΛ

Πιέστηκε πολύ μετά τις πέντε συνεχόμενες ήττες αλλά τώρα είναι πιο άνετος στον πάγκο ο Ρουί Φερέιρα. Τίποτα δεν τελείωσε αφού ο Εθνικός είναι σε κίνδυνο, αλλά ο Φερέιρα αντιμετωπίζει την κατάσταση χωρίς την μεγάλη πίεση.

Πριν από τα παιχνίδια με Πάφο και Ένωση ο Πορτογάλος τεχνικός μετρούσε πέντε ήττες σε πέντε παιχνίδια και ήταν κάτω από μεγάλη πίεση. Τώρα μετράει δύο συνεχόμενες νίκες επί της Πάφου και Ένωσης που απέβαλαν τη μεγάλη πίεση.

Η ομάδα είναι σε πολύ δύσκολη θέση και συνεπώς θα πρέπει να συνεχίσει να οδηγεί τον Εθνικό σε θετικά αποτελέσματα. Η προσοχή του Φερέιρα και των ποδοσφαιριστών του είναι αποκλειστικά στραμμένη στον αγώνα της Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ. Εκτός πλάνων του Φερέιρα είναι οι δύο τιμωρημένοι με κάρτες Γκονζάλες και Φελίπε.