Πιο άνετος, αλλά τίποτα δεν τελείωσε και... βλέπει ΑΠΟΕΛ

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Πιο άνετος, αλλά τίποτα δεν τελείωσε και... βλέπει ΑΠΟΕΛ

Νέα πρόκληση για τον Φερέιρα και τους παίκτες του.

Πιέστηκε πολύ μετά τις πέντε συνεχόμενες ήττες αλλά τώρα είναι πιο άνετος στον πάγκο ο Ρουί Φερέιρα. Τίποτα δεν τελείωσε αφού ο Εθνικός είναι σε κίνδυνο, αλλά ο Φερέιρα αντιμετωπίζει την κατάσταση χωρίς την μεγάλη πίεση.

Πριν από τα παιχνίδια με Πάφο και Ένωση ο Πορτογάλος τεχνικός μετρούσε πέντε ήττες σε πέντε παιχνίδια και ήταν κάτω από μεγάλη πίεση. Τώρα μετράει δύο συνεχόμενες νίκες επί της Πάφου και Ένωσης που απέβαλαν τη μεγάλη πίεση.

Η ομάδα είναι σε πολύ δύσκολη θέση και συνεπώς θα πρέπει να συνεχίσει να οδηγεί τον Εθνικό σε θετικά αποτελέσματα. Η προσοχή του Φερέιρα και των ποδοσφαιριστών του είναι αποκλειστικά στραμμένη στον αγώνα της Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ. Εκτός πλάνων του Φερέιρα είναι οι δύο τιμωρημένοι με κάρτες Γκονζάλες και Φελίπε.

 

