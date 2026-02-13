ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προφορική συμφωνία της Σίτι με Άντερσον για το καλοκαίρι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προφορική συμφωνία της Σίτι με Άντερσον για το καλοκαίρι

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα θέλει να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι και έχει ζητήσει από τη διοίκηση την απόκτηση του Ελιοτ Αντερσον από τη Νότιγχαμ, όπως σχετικά υποστηρίζει η αγγλική εφημερίδα «Sun». Ο 22χρονος Αγγλος διεθνής μέσος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και ο Ισπανός κόουτς τον θέλει στο τέλος της σεζόν στο «Ετιχαντ». 

Ο Αντερσον έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αλλά η διοίκηση της Νότιγχαμ ζητά 120 εκατ. λίρες (!) για να παραχωρήσει στο τέλος της σεζόν τα δικαιώματα του, με τη Σίτι να είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση 80 εκατ. ευρώ για να πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του.

Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο αθλητικός διευθυντής των «πολιτών», Ούγκο Βιάνα, έχει ήδη προφορική συμφωνία με τον μάνατζερ του και στο τέλος της σεζόν θα ξεκινήσει επαφές για να εξασφαλίσει και τη συναίνεση τη Νότιγχαμ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Να σημειωθεί πως ο Αντερσον μεταγράφηκε από τη Νιούκαστλ στη Νότιγχαμ το καλοκαίρι του 2024 αντί 35 εκατ, ευρώ και από τότε το κασέ του έχει «εκτοξευτεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έδωσε εξηγήσεις, δεν κόπασε η μουρμούρα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η συνέχεια του Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα και το υπόλοιπο πρόγραμμα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

14 Φεβρουαρίου 1973: Πρώτη νίκη για την Κύπρο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (video)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χρυσό μετάλλιο για Μαρίνα Άζινου στο Tunis Open U21

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο ΑΠΟΕΛ Waterpolo - Έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που κερδίζει σε διεθνή διοργάνωση

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Oι πολλές αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14/02)

TV

|

Category image

Στη δοκιμασία της Γιγαντιαίας Κατάβασης ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

100 Χρόνια ΑΠΟΕΛ: Η Δυναστεία Πετρίδη και η σιωπηλή κατάρρευση μιας Αυτοκρατορίας

Απόψεις

|

Category image

Ο Μπόλντγουιν ξέρανε τον Παναθηναϊκό με buzzer beater

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ρεν έριξε τριάρα στην Παρί κι έβαλε… φωτιά στην κορυφή της Ligue 1

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στρακόσα: «Θα είναι μάλλον το πιο δύσκολο ντέρμπι αυτής της σεζόν αλλά χρωστάμε κάτι στον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Φιλικό με Παραγουάη στο «Καραϊσκάκης» για την Εθνική τον Μάρτιο

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Ο ρόλος του Γκατσίνοβιτς στα απαιτητικά παιχνίδια και τι σημαίνει αυτό εν όψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν ξέφυγε η Ανόρθωση δεν χαλάστηκε η ΕΝΥ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βέλη Λαπόρτα για τη διαιτησία: «Πρέπει να παλέψουμε κόντρα σε όλους και σε όλα, τίποτα δεν είναι τυχαίο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη