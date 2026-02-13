Προφορική συμφωνία της Σίτι με Άντερσον για το καλοκαίρι

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα θέλει να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι και έχει ζητήσει από τη διοίκηση την απόκτηση του Ελιοτ Αντερσον από τη Νότιγχαμ, όπως σχετικά υποστηρίζει η αγγλική εφημερίδα «Sun». Ο 22χρονος Αγγλος διεθνής μέσος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και ο Ισπανός κόουτς τον θέλει στο τέλος της σεζόν στο «Ετιχαντ».

Ο Αντερσον έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αλλά η διοίκηση της Νότιγχαμ ζητά 120 εκατ. λίρες (!) για να παραχωρήσει στο τέλος της σεζόν τα δικαιώματα του, με τη Σίτι να είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση 80 εκατ. ευρώ για να πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του.

Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο αθλητικός διευθυντής των «πολιτών», Ούγκο Βιάνα, έχει ήδη προφορική συμφωνία με τον μάνατζερ του και στο τέλος της σεζόν θα ξεκινήσει επαφές για να εξασφαλίσει και τη συναίνεση τη Νότιγχαμ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Να σημειωθεί πως ο Αντερσον μεταγράφηκε από τη Νιούκαστλ στη Νότιγχαμ το καλοκαίρι του 2024 αντί 35 εκατ, ευρώ και από τότε το κασέ του έχει «εκτοξευτεί».

