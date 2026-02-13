ΑΠΟΕΛ - Ανακοίνωση: «Αυτή είναι η εταιρεία που θέλει να επενδύσει»

Η σημερινή ανακοίνωση απευθύνεται στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και έχει το εξής μήνυμα. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του κάθε ΑΠΟΕΛίστα και είμαστε οι πρώτοι που επιθυμούμε να βρεθεί μια συνολική λύση, αφού εμείς έχουμε και την ευθύνη της άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται. Δεν επιθυμούμε καμία αντιπαράθεση και μοναδικός σκοπός των αναφορών που θα ακολουθήσουν είναι να ενημερωθεί ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, για όλα όσα πραγματικά ισχύουν.

Είναι ώρα λοιπόν να μιλήσουμε με γεγονότα.

Το προηγούμενο διάστημα, ήρθε στην Κύπρο και παρέμεινε για σχεδόν μια βδομάδα, ο Alcimar Nogueira de Medeiros. Ο κ. Medeiros είχε επαφές τόσο με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ όσο και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, όπου τους επεξήγησε, στην παρουσία και του Fernando Almeida, το πλαίσιο και τα βήματα της συμφωνίας.

O κ. Medeiros, τον Νοέμβριο του 2025 ίδρυσε στην Βραζιλία την εταιρεία «SPORTS LEGACY NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA» με αριθμό εγγραφής CNPJ:63838645000118. Αυτή είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με κύρια δραστηριότητα, την συγκέντρωση υπό την ομπρέλα της, άλλων επενδυτικών εταιρειών που είναι πρόθυμες να διοχετεύσουν κεφάλαια προς τον ΑΠΟΕΛ.

Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, η συμφωνία με το επενδυτικό γκρουπ, χωρίζεται σε διάφορες φάσεις. Και ναι υπάρχει η πρώτη φάση, η οποία θα προσφέρει ρευστότητα στην εταιρεία, με ένα ποσό €3,300,000, το οποίο δεν προϋποθέτει σύγκληση γενικής συνέλευσης. Η επόμενη φάση, η οποία περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερα ποσά, τα οποία θα διοχετευτούν στην εταιρεία ως ποσά για αγορά μετοχικού κεφαλαίου, σαφώς και προϋποθέτει έγκριση τόσο από την Γενική Συνέλευση όσο και από το Σωματείο, αφού οι αγοραστές θα καταστούν ταυτόχρονα και μεγαλομέτοχοι, της ποδοσφαιρικής εταιρείας.

Παρά το ότι, το πρώτο βήμα, με ξεχωριστό έγγραφό δεν προέβλεπε καταστατικά την έγκριση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όσο και το επενδυτικό γκρουπ με τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, ζήτησε και αυτό το έγγραφο να τύχει της έγκρισης του Σωματείου αφού είναι ο μακροπρόθεσμος διαχειριστής του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Στην συνέχεια εκφράστηκαν από μέρους του Σωματείου, κάποιοι ενδοιασμοί σε σχέση με συγκεκριμένες αναφορές στο έγγραφό. Πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του τελευταίου δεκαημέρου, πέραν των 4 συναντήσεων μεταξύ εταιρείας και Σωματείου. Κάποιες εκ των οποίων με την συμμετοχή της ολότητας των μελών των δύο Διοικητικών Συμβουλίων. Σε αυτές τις συναντήσεις έγινε ανάλυση και επεξήγηση όλων των προνοιών της συμφωνίας. Εις αναμονή των εισηγήσεων για ενδεχόμενες αλλαγές που το Σωματείο θα επιθυμούσε, αυτό που προέκυψε είναι μια άλλη εισήγηση πρότασης (LOI) από πλευράς του Σωματείου ΑΠΟΕΛ.

Ως εκ τούτου έχει μεταφερθεί η εισήγηση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ προς το επενδυτικό γκρουπ και αναμένεται η ανταπόκριση τους.

Παράλληλα συνεχίζουμε να διατηρούμε άμεση επικοινωνία με το Σωματείο ΑΠΟΕΛ, έτσι ώστε να βρισκόμαστε σε πλήρη εναρμόνιση με τον κοινό μας στόχο που είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον του ΑΠΟΕΛ ως σύνολο, σε όλες του τις εκφάνσεις.

Εν κατακλείδι με την παρούσα κατάσταση κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να καμφθούν οι οποίες ανησυχίες, συμμετέχοντας με συγκατάβαση και καλή πρόθεση, στην εξεύρεση μιας ωφέλιμης λύσης για το καλό της ομάδας.

Σε σχέση με την πρόταση που αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση του Σωματείου, η οποία στο πλαίσιο της περιελάβανε την θεωρητική πρόθεση ατόμων να συνεισφέρουν οικονομικά, έχουμε ζητήσει και αναμένουμε απάντηση αν αυτό επιβεβαιώνεται δεσμευτικά και πρακτικά από τα συγκεκριμένα άτομα.