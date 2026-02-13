Μένει Μπάγερν μέχρι το 2030 ο Ουπαμεκανό

Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να «δέσει» τον… περιζήτητο Νταγιό Ουπαμεκανό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν σήμερα (13/02) νέο συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου του 2030!

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός και… ακρογωνιαίος λίθος των μετόπισθεν των Βαυαρών βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ομάδων από Αγγλία και Ισπανία, αλλά εκείνοι κατάφεραν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους για πολύ καιρό ακόμα.

Θυμίζουμε ότι ο Ουπαμεκανό εντάχθηκε στο ρόστερ της Μπάγερν τη σεζόν 2021/22, ερχόμενος από την Λειψία, κερδίζοντας έκτοτε τρεις φορές τον τίτλο στη Bundesliga καθώς και ισάριθμα Supercup.

Παράλληλα, ο Γάλλος στόπερ και 35 φορές διεθνής με την χώρα του μετράει έκτοτε 180 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, μαζί με έξι τέρματα και εννιά ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr