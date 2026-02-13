Καιρός να το σταματήσει…

Η ΑΕΛ έχει την Κυριακή (19:00) μία δύσκολη αποστολή στο στάδιο «Aλφαμέγα» απέναντι στην Πάφος FC.

Μία ομάδα που της έχει πάρει τον… αέρα τα τελευταία χρόνια, αφού μετά το 4-0 τον Σεπτέμβριο του 2021 ακολούθησαν οκτώ σερί ήττες, εντός και εκτός.

Και καλείται να σταματήσει και αυτό το αρνητικό σερί, όπως έπραξε και με άλλα τη φετινή περίοδο.

Άλλωστε η νίκη είναι απαραίτητη για να μείνει στο κυνήγι της εξάδας. Το θετικό για τον Μαρτίνς είναι πως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα.