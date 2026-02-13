H «βασιλεία» του ΛεΜπρόν: Έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με triple-double - Πόσα έχει κάνει

Διανύει πιθανότατα την τελευταία του σεζόν ως επαγγελματίας παίκτης του μπάσκετμπολ και θέλει την προσοχή στραμμένη πάνω του! Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στα 41 του χρόνια, κάνει καταπληκτικά πράγματα πάνω στο παρκέ και μας αφήνει... άφωνους συνεχώς, οδηγώντας εκ του ασφαλούς τους Λος Άντζελες Λέικερς στις διακρίσεις.

Στο τελευταίο παιχνίδι των «Λιμνανθρώπων», ο σπουδαίος Αμερικανός και πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, έγραψε ένα ακόμη «χρυσό» κεφάλαιο, όσον αφορά την τεράστια καριέρα του. Κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς, πέτυχε 28 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ, πράγμα που σήμανε ότι έγινε ο γηραιότερος αθλητής του «μαγικού πλανήτη» που ολοκλήρωσε ποτέ αγώνα με τριπλά στατιστικά.

Ο «Βασιλιάς» είναι, όπως προαναφέρθηκε, 41 ετών (και 44ων ημερών)... παλικάρι! Είχε να κάνει triple-double από την 1η του Φλεβάρη του 2025, μα επέστρεψε στο... σπορ δυναμικά. Με την επίδοσή του αυτή, τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/2), ο ΛεΜπρόν ξεπέρασε τον Καρλ Μαλόουν που είχε συγκεντρώσει τριπλά στατιστικά με τη φανέλα των Λέικερς, ενώ ήταν 40 ετών και 127 ημερών. Πάντως, τον νέο κάτοχο του ρεκόρ, δύσκολα κάποιος θα τον «πιάσει».

Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Τζέιμς όχι μόνο έγινε ο γηραιότερος στη λίστα όσων έχουν κάνει triple-double, μα αποτελεί κι έναν από τους πέντε παίκτες που έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα, όσο υπάρχει το ΝΒΑ. Απέναντι στο Ντάλας, ο ΛεΜπρόν «έγραψε» το 123ο του!

Ποιοι έχουν κάνει τα περισσότερα triple-double στην ιστορία του NBA

Ράσελ Γουέστμπρουκ 207

Νίκολα Γιόκιτς 182

Όσκαρ Ρόμπερτσον 181

Μάτζικ Τζόνσον 138

ΛεΜπρόν Τζέιμς 123

