ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

Μπήκε και αυτός στη λίστα με τις ηχηρές απουσίες.

Η «Team World» δέχθηκε νέο πλήγμα, καθώς ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν θα συμμετάσχει στο NBA All-Star Game την Κυριακή στο Λος Άντζελες λόγω θλάσης στο γαστροκνήμιο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα βρεθεί ωστόσο στην πόλη, καθώς θα συμμετάσχει ως προπονητής στο Celebrity Game. Από τις 23 Ιανουαρίου, όταν τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει αγωνιστεί. Στη φετινή σεζόν έχει μέσο όρο 28 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 30 αγώνες.

Ο Giannis ακολουθεί τον Καναδό Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που επίσης απέσυρε τη συμμετοχή του, στο πλαίσιο της πρώτης All-Star αναμέτρησης με μορφή ΗΠΑ-Υπόλοιπος Κόσμος. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Στεφ Κάρι ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του.

Τις θέσεις τους πήραν οι Μπράντον Ίνγκραμ (Τορόντο Ράπτορς) και Άλπερεν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς).

AΠΕ - ΜΠΕ

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκανε αμέτρητες, ήταν η τελευταία;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τζέιμς Μίλνερ, η «ζωντανή Ιστορία» της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

NBA

|

Category image

Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βίτορ Περέιρα αναλαμβάνει τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ

Category image

Μάντζιος: «Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kλήρωση που δίνει ελπίδα στην Εθνική στο Nations League 2026-2027

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η σημαντική απώλεια για τον Εθνικό και η πρόκληση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Αταμάν: «Ο Ναν είναι 100% έτοιμος, δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή»

EUROLEAGUE

|

Category image

Θρίαμβος της Σάκκαρη στο Qatar Open απέναντι στο Νο2 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά

Τένις

|

Category image

Βγήκε το φιρμάνι για τον 3ο στον ΑΠΟΕΛ - Επίσημα στα γαλαζοκίτρινα ο Ολαγίνκα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σκέφτεται στην Premier League το μέλλον του ο Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη