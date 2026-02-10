Ο Ίνγκραμ στη θέση του Κάρι στο All-Star Game

Ο Μπράντον Ίνγκραμ είναι ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Στεφ Κάρι στο φετινό NBA All-Star Game, έπειτα από απόφαση του κομισάριου της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ.

Η απουσία του σταρ των Γουόριορς ήταν ήδη γνωστή λόγω του προβλήματος στο δεξί του γόνατο, με τον Σίλβερ να επιλέγει τον 28χρονο φόργουορντ των Ράπτορς.

Μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Ίνγκραμ πραγματοποιεί μια γεμάτη και ουσιαστική σεζόν, με μέσο όρο 22 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 52 συμμετοχές. Η παρουσία του έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας του, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 32-22.

