Συγκλόνισε ο Ντουράντ: «Έχω περάσει κατάθλιψη, ένιωθα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχω περάσει κατάθλιψη στο παρελθόν, ένιωθα ανασφαλής για την εμφάνισή μου. Ήταν περίπου 6 χρόνια πριν και με χτύπησε άσχημα.

Το ξεπέρασα γιατί ήταν ανόητο να νοιάζομαι για κάτι τέτοιο. Ένιωθα ότι ήμουν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος και ότι ξεχώριζα από τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς λόγο. Τώρα το έχω αποδεχθεί».

sdna.gr