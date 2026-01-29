ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σαμπαλένκα στον τελικό του Australian Open για τέταρτη διαδοχική φορά

Η Σβιτολίνα δεν έδωσε το χέρι στη νικήτρια.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, προκρίθηκε για τέταρτη διαδοχική φορά στον τελικό του Australian Open, επικρατώντας της Ουκρανής, Ελίνα Σβιτολίνα (Νο 12 στον κόσμο) με 6-2, 6-3, μετά από μία 1 ώρα και 16 λεπτά.

«Η δουλειά δεν έχει τελειώσει, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που βγήκα νικήτρια σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα», δήλωσε η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία δεν έχει χάσει σετ στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη και πρόσθεσε: «Παρακολούθησα τους προηγούμενους αγώνες της και είχε παίξει πολύ καλά. Έτσι έπρεπε να παίξω πολύ καλά κι' εγώ και είμαι χαρούμενη που νίκησα σε δύο σετ».

Η 27χρονη Σαμπαλένκα θα διεκδικήσει το τρόπαιο με αντίπαλο, είτε την Καζάκα, Έλενα Ριμπάκινα (Νο 5 στον κόσμο), είτε την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 6), στον τελικό του Σαββάτου, στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον πέμπτο τίτλο της σε Grand Slam και τον τρίτο στην Μελβούρνη, όπου θριάμβευσε το 2023 και το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά το τέλος του ημιτελικού, οι δύο τενίστριες δεν έδωσαν τα χέρια, καθώς η 31χρονη Σβιτολίνα αρνείται να χαιρετήσει Ρωσίδες και Λευκορωσίδες αντιπάλους της, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην πατρίδα της. Οι θεατές είχαν ενημερωθεί πριν από τον αγώνα δεν θα υπήρχε χειραψία και οι κλήθηκαν να σεβασθούν αυτήν την ιδιαίτερη συνθήκη.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

