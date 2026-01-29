ΒΙΝΤΕΟ: Όταν ο Μαγιαμπέλα έβαλε απίθανη γκολάρα στην Ομόνοια

Ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα θα συνεχίσει την καριέρα του στους πράσινους της Λευκωσίας έπειτα από σχεδόν μία τετραετία στον Άρη.

Πάντως, ανάμεσα στα διάφορα γκολ που σκόραρε με τον Άρη, εντοπίζουμε κι ένα απέναντι στην Ομόνοια.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα του Σούπερ Καπ το 2023, ο Μαγιαμπέλα άνοιξε το σκορ μ΄ένα απίθανο μακρινό σουτ.

Για την ιστορία, ο Άρης κέρδισε το τρόπαιο επικρατώντας με 2-0.