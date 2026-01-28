ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα»

Bόμβα από το ESPN για τον μέλλον του «Greak Freak».

Λίγες ημέρες πριν από την Trade Deadline (22:00 Ελλάδας το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου), ο Σαμς Σαράνια γράφει στο ESPN πως «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα».

Kαι προσθέτει: «Αρκετές ομάδες έχουν καταθέσει επιθετικές προσφορές στους Μπακς, που έχουν αρχίσει να ακούνε. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι στο Μιλγουόκι είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ στο να δεχθούν προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο, ωστόσο, εξηγούν ότι δεν βιάζονται για να αποφασίσουν για το μέλλον του παίκτη τους. Αυτό μπορεί να το κάνουν το καλοκαίρι, αν θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να λάβουν ένα μεγάλο ταλέντο και πολλά draft picks” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σαράνια.

«Πηγές λένε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει εδώ και μήνες τους Μπακς πως πιστεύει ότι έφτασε η στιγμή να χωρίσουν τους δρόμους τους, με αποτέλεσμα μία ανταλλαγή να είναι πλέον πιθανή» προσθέτει.

Οι Μπακς είναι αυτή τη στιγμή 12οι στην Ανατολή με ρεκόρ 18-27 (9-12 εντός και 9-15 εκτός έδρας), βρίσκονται σε απόσταση από τους 9ους Μπακς (23-23) και από τους 10ους Χοκς (23-25) και με τον Γιάννη εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες, καταλαβαίνουν ότι η σεζόν τους χάνεται. Αν δεν έχει ήδη χαθεί.

