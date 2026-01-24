Αναβολή σε αγώνα ΝΒΑ ως διαμαρτυρία για τις δολοφονίες των ομοσπονδιακών πρακτόρων

Μέσα σε μία εβδομάδα δύο πολίτες έχουν χάσει τη ζωή του από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη της Μινεσότα. Τρεις έχουν εκτελεστεί συνολικά τον τελευταίο μήνα και οι... φιλολογικές αντιδράσεις στελεχών του NBA προς τις δολοφονίες απέκτησαν πρακτική έκφραση.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσουν τα ξημερώματα της Κυριακής (25 Ιανουαρίου, ώρα: 00.30) τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Όπως ενημέρωσε πρώτο το ESPN όμως, ο αγώνας θα αναβληθεί, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στις εγκληματικές πρακτικές της Αστυνομίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (Immigration and Customs Enforcement).

Ειδικά στη Μινεσότα τις τελευταίες μέρες έχουν υπάρξει τεράστιες διαδηλώσεις κατά της ICE, ενώ προ ημερών και ο Στιβ Κερ είχε εκφράσει την αγανάκτησή του για όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Ο προπονητής των Γουόριορς, είναι σκληρός επικριτής συνολικά της πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και θεωρείται πως άσκησε και ο ίδιος πιέσεις ώστε να μην γίνει ο συγκεκριμένος αγώνας.

Την Παρασκευή τα σχολεία στη Μινεσότα έμειναν κλειστά. Περισσότερες από 700 επιχειρήσεις επίσης και χιλιάδες άνθρωποι δεν πήγαν στις δουλειές του για να συγκεντρωθούν στο κέντρο της πόλης. Τις τελευταίες 48 ώρες οι διαμαρτυρίες έχουν κορυφωθεί και σε αυτό το κλίμα το NBA αποφάσισε πως δεν θα ήταν καλή ιδέα οι μασκότ να χορεύουν και οι cheerleaders επίσης, ο Στέφεν Κάρι να σουτάρει τρίποντα και ο Άντονι Έντουαρντς να πανηγυρίζει μετά τα καρφώματά του.

