Οι Χιτ πιστεύουν πως μπορούν να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο!

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς μόνο βέβαιο δεν είναι. Ο «Greek Freak» έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες και σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν είναι πιθανό να αποχωρήσει πριν το trade deadline.

Όπως ανέφερε, οι Μαϊάμι Χιτ πιστεύουν πως μπορούν να πείσουν τα «Ελάφια» να πουν το «ναι» και να κάνουν δικό τους τον Έλληνα αστέρα. Το καλύτερο πακέτο που μπορούν να προσφέρουν πιθανότατα θα αποτελείται από τους Τάιλερ Χίρου, Κέλ'Ελ Ουέαρ και drafts.

Έτσι, μένει να φανεί αν θα προχωρήσουν σε επίσημη πρόταση και αν θα ολοκληρωθεί σύντομα η θητεία του Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

sdna.gr