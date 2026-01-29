ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελικός Κυπέλλου: Το ΟΑΚΑ δεν μπορεί να δεχθεί πάνω από 20.000 θεατές!

Πρόβλημα με την διεξαγωγή του τελικού αγώνα Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ.

Όπως ειπώθηκε, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, στέλεχός της, σε επικοινωνία με το ΟΑΚΑ πληροφορήθηκε ότι το στάδιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού αγώνα Κυπέλλου δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 20.000 θεατές λόγω των έργων που γίνονται και ότι εκείνη την περίοδο τα έργα θα πραγματοποιούνται από την πλευρά των θέσεων των VIP, που θα παραμείνουν κλειστές.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είπε ότι δεν συμφωνεί να γίνει ο τελικός στο ΟΑΚΑ με λιγότερο από 50.000 θεατές επειδή το στάδιο θα δείχνει άδειο και ότι θα επικοινωνήσει τόσο με το ΟΑΚΑ, όσο και την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού προκειμένου να βρεθεί λύση.

Στη συνέχεια έπεσαν στο τραπέζι δύο εναλλακτικές έδρες για να φιλοξενήσουν τον τελικό. Η περίπτωση του γηπέδου που αγωνίζεται η ΑΕΛ απορρίφθηκε και λόγω της μικρής χωρητικότητας.

Σε περίπτωση που ο τελικός Κυπέλλου δεν διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, υποψήφιο θα είναι το Πανθεσσαλικό στάδιο, για το οποίο εκτιμάται ότι επειδή δεν θα είναι φιναλίστ ομάδες των "big-5" δεν υπάρξει πρόβλημα από τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο.

Υπενθυμίζεται ότι η μια φιναλίστ του τελικού θα προκύψει από ζευγάρι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και το άλλο η άλλη από το ζευγάρι ΟΦΗ - Λεβαδειακός.

sdna.gr 

 

 

 

