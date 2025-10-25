Γιάννης: «Βλέπω τους νεαρούς να έρχονται πάνω μου και το λατρεύω»

Την σημασία της νίκης των Μπακς κόντρα στους Ράπτορς εξήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ενώ αναφέρθηκε και στους νεαρούς παίκτες που τώρα ξεκινούν στο ΝΒΑ που προσπαθούν να τον μαρκάρουν, κάτι που όπως είπε του θυμίζει τον εαυτό του.

«Το Τορόντο έχει ψηλούς γκαρντ. Έπρεπε να ματσάρουμε την ενέργειά τους. Πρέπει να ματσάρεις την αθλητικότητά τους. Αυτή ήταν η νοοτροπία στο παιχνίδι. Παίξαμε με ενέργεια. Όταν έχεις την μπάλα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είσαι aggressive», τόνισε αρχικά για το ματς και συνέχισε:

«Βλέπω περισσότερους νεαρούς παίκτες να έρχονται πάνω μου και είναι κάτι που λατρεύω, γιατί αυτό έκανα όταν ήμουν νεαρότερος. Σέβομαι όταν νεαροί παίκτες έρχονται σε εμένα με… τέρμα το γκάζι γιατί είναι το απόλυτο σημάδι σεβασμού για όσα έχω δημιουργήσει 13 χρόνια στη λίγκα. Στο τέλος της ημέρας δεν σκέφτομαι τα ματσαρίσματα, σκέφτομαι τις νίκες. Τώρα πρέπει να βρούμε τρόπο να νικήσουμε τους Καβαλίερς. Όταν ήμουν νεαρότερος σκεφτόμουν τα ματσαρίσματα, "θα μαρκάρω τον Ντουράντ, τον ΛεΜπρόν, τον Πολ Τζορτζ, τον Τζίμι Μπάτλερ, τον ΝτεΡόζαν, τον Καρμέλο". Τώρα που είμαι μεγαλύτερος καταλαβαίνεις ότι αυτό που μετράει είναι η νίκη».