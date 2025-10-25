Έτσι θα τιμήσει η Καρμιώτισσα τον Σταύρο Δημησθένους μετά την επιστροφή της στη δράση

H Kαρμιώτισσα δίνει τον πρώτο της αγώνα μετά τη δολοφονία του πρώην προέδρου της, Σταύρου Δημοσθένους, και ανακοίνωσε τους τρόπους με τους οποίους θα τον τιμήσει.

Σημειώνεται ότι η ομάδα των Πολεμιδιών αγωνίζεται την Κυριακή (26/10), στις 14:30, απέναντι στην ΑΕΖ.

«H Kαρμιώτισσα ενημερώνει ότι η είσοδος για τον αυριανό αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΖ Ζακακίου θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ για όλο το φίλαθλο κοινό • Παράλληλα οι ποδοσφαιριστές μας θα φέρουν μαύρα περιβραχιόνια και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του αγαπημένου μας Ιδιοκτήτη, Σταύρου Δημοσθένους #karmiotissafc».