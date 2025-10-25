ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτσι θα τιμήσει η Καρμιώτισσα τον Σταύρο Δημησθένους μετά την επιστροφή της στη δράση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έτσι θα τιμήσει η Καρμιώτισσα τον Σταύρο Δημησθένους μετά την επιστροφή της στη δράση

H Kαρμιώτισσα δίνει τον πρώτο της αγώνα μετά τη δολοφονία του πρώην προέδρου της, Σταύρου Δημοσθένους, και ανακοίνωσε τους τρόπους με τους οποίους θα τον τιμήσει.

Σημειώνεται ότι η ομάδα των Πολεμιδιών αγωνίζεται την Κυριακή (26/10), στις 14:30, απέναντι στην ΑΕΖ.

«H Kαρμιώτισσα ενημερώνει ότι η είσοδος για τον αυριανό αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΖ Ζακακίου θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ για όλο το φίλαθλο κοινό • Παράλληλα οι ποδοσφαιριστές μας θα φέρουν μαύρα περιβραχιόνια και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του αγαπημένου μας Ιδιοκτήτη, Σταύρου Δημοσθένους #karmiotissafc».

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΟμαδεςΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Β' Κατηγορία: Άνοιξε τις αποστάσεις η Νέα Σαλαμίνα (αποτελέσματα/βαθμολογία)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Χρέος-σοκ στη Φενέρμπαχτσε, έφτασε τα 588 εκατομμύρια ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ξεκίνησε το Δόξα - Αχυρώνας Ονήσιλος και το κρίνει ο αθλητικός δικαστής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η άλλη κάμερα της Ομόνοιας από το Κόσοβο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε τίτλους, σίγουρα όμως θα πηγαίνουμε προς τα εκεί»

Ελλάδα

|

Category image

Με μισή ώρα καθυστέρηση θα αρχίσει το Εθνικός-Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Εθνικός - Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι πρώτοι στόχοι του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Σίλβερ για το σκάνδαλο στοιχηματισμού: «Είμαι βαθιά αναστατωμένος, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση»

NBA

|

Category image

Η ατάκα του Σισέ στον Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θα έχει να το λέει...

ΑΕΚ

|

Category image

Έτσι θα τιμήσει η Καρμιώτισσα τον Σταύρο Δημησθένους μετά την επιστροφή της στη δράση

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Το αντίο του Κόντη στον Παναθηναϊκό: «Ευγνώμων σε όλους, τώρα κοιτάζω προς νέες προκλήσεις»

Ελλάδα

|

Category image

Υπάρχει μυστικό για τον Ελ Αραμπί; Απλά κάνει θυσίες...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Εντυπωσιάστηκα από το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού… Πιστεύω απόλυτα σε αυτό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη