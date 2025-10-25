ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλαφούζος: «Ο Μπενίτεθ δεν είναι απλά ο νέος προπονητής, είναι ένας ηγέτης»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, παρουσίασε τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είναι ο νέος προπονητής των πράσινων, πιάνοντας μάλιστα δουλειά από την Παρασκευή (24/10).

Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε σε παρουσίαση προπονητή για πρώτη φορά μετά από εννιά χρόνια, καθώς ο τελευταίος προπονητής που παρουσίασε ο ίδιος ήταν ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος:

“Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ξεκάθαρος στόχος η επιστροφή στην κορυφή. Η σημερινή ημέρα είναι μία επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο.

Υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Μπενίτεθ, έναν από τους κορυφαίος προπονητές παγκοσμίως. Ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του Παναθηναϊκού (σ.σ. δημιουργείται).

Ανακοινώνουμε τον Φράνκο Μπαλντίνι ως σύμβουλο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού.

Η εμπειρία, το κύρος και η στρατηγική του σκέψη θα συμβάλλουν στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει η ομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόντη. Τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός στοχεύει υψηλότερα από ποτέ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται έναν κορυφαίο προπονητή με σπάνια εμπειρία. Ο κύριος Μπενίτεθ έχει αφήσει αποτύπωμα σε κάθε σταθμό της καριέρας του. Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής της ομάδας μας. Είναι ένας ηγέτης.

Το μέλλον ανήκει στον Παναθηναϊκό. Σήμερα όλοι είμαστε εδώ για το αύριο της ομάδας»

 

Ελλαδα

