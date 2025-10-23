ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντετοκούνμπο: «Νευριάζω όταν δεν σουτάρουν ελεύθεροι – Με τον Μίντλετον είμαι 2-1»

Δημοσιευτηκε:

Μπήκαν με το δεξί η Μπακς στην πρεμιέρα του ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (133-120) στην πρεμιέρα της σεζόν 2025/26 στο ΝΒΑ, σχολιάζοντας την εμφάνιση της ομάδας του, τη συνεργασία με τον Μάιλς Τέρνερ και την αίσθηση να παίζει απέναντι στον Κρις Μίντλετον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο αρχηγός των «Ελαφιών»: «Νιώθω ότι στο πρώτο μέρος παίζαμε εκπληκτικό μπάσκετ. Η μπάλα κυκλοφορούσε, κάναμε επιθέσεις στη ρακέτα. Τα παιδιά έπαιζαν εξαιρετικό μπάσκετ. Στην τρίτη περίοδο σαν να σταματήσαμε. Κανείς δεν κινούταν, κανείς δεν άγγιζε τη ρακέτα. Γι’ αυτό επέστρεψαν στο παιχνίδι. Αυτή η ομάδα είναι εκπληκτική. Πολύ επικίνδυνη ομάδα, με πολλά παιδιά που μπορούν να οργανώσουν. Όλοι μπορούν να σουτάρουν. Αν κυκλοφορήσεις καλά την μπάλα, θα έχεις καλά σουτ.

Όταν είσαι ελεύθερος πρέπει να σουτάρεις. Ακόμη κι αν το χάσεις, ξανασούταρε. Νευριάζω μερικές φορές όταν είναι ελεύθεροι και δεν σουτάρουν. Το λέω αυτό δημόσια, το λέω αυτό στα αποδυτήρια. Όταν είσαι ελεύθερος, σούταρε. Κάνεις το παιχνίδι πιο εύκολο».

Για τον Κρις Μίντλετον:

«Ήταν περίεργο. Είναι η τρίτη φορά που παίζω εναντίον του. Ακόμη είναι μεγάλη απειλή στο παρκέ, κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Πάντα παίζει έξυπνα. Είναι η 14η σεζόν του. Είναι περίεργο να παίζω εναντίον του. Αυτή είναι η δουλειά μας. Τον έχω κερδίσει δύο φορές, με έχει κερδίσει μία. Προηγούμαι 2-1, αυτά μετράω».

Για το ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ:

«Νιώθω ότι αν δεις τις καλύτερες ομάδες στη λίγκα, έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να βγάλουν φάσεις. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος All-Star. Οι ομάδες που έχουν 2-3 All-Star δεν είναι απαραίτητα επιτυχημένες. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να χτίζουμε καλές συνήθειες».

Για τον Μάιλς Τέρνερ:

«Είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε μαζί. Είναι αφύσικο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο στο δεύτερο παιχνίδι. Πριν από έξι μήνες με μισούσε, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, το “μίσος” είναι μία πολύ δυνατή λέξη, αλλά ούτε εγώ τον συμπαθούσα. Έχει μεγάλο χαρακτήρα, είναι εκπληκτικός ηγέτης. Είχαμε σπουδαία προετοιμασία, πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι. Τίποτα δεν θα μας δοθεί. Θα είμαστε σε καλό σημείο αν έχουμε αυτή τη νοοτροπία».

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

