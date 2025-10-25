Μπενίτεθ: «Εντυπωσιάστηκα από το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού… Πιστεύω απόλυτα σε αυτό»

«Εντυπωσιάστηκα από το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού… Πιστεύω απόλυτα σε αυτό»…

«Σκληρή δουλειά για να βελτιώσουμε τα πάντα. Οι παίκτες πρέπει να δίνουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Να δίνουν το «είναι» τους σε κάθε ματς. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους παίκτες μας και να δουλέψουμε και με την ακαδημία»…

Αυτά ήταν κάποια από τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ στην παρουσίασή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο Κορωπί τα οποία και δίνουν το ξεκάθαρο στίγμα της δουλειάς, των «θέλω» του από την ομάδα και συγκεκριμένα τους παίκτες του.

Ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε εντυπωσιασμένος από το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε και αυτό τον οδήγησε να δουλέψει στην ομάδα. Επεσήμανε ότι το ζητούμενό του είναι η σκληρή δουλειά από όλους στέλνοντας όμως και το μήνυμά του στους παίκτες.

«Οι παίκτες πρέπει να δίνουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, Δεν έχω μαγικό ραβδί να αλλάξουν όλα γρήγορα αλλά θα κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που θα είμαστε όλοι υπερήφανοι για αυτή», ανέφερε και πρόσθεσε: «Οι παίκτες θα πρέπει να δίνουν το… είναι τους σε κάθε αγώνα».

Ο Ισπανός υπογράμμισε ότι θέλει σε πρώτη φάση να… μεγαλώσει το ρόστερ που έχει, εννοώντας να βελτιώσει τους παίκτες, επεσήμανε ότι οι Ακαδημίες θα δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που θα δουλεύει και η πρώτη ομάδα με σκοπό του να φέρει παίκτες νεαρούς σε αυτή.

Μπαίνοντας σε λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με το τακτικό κομμάτι της ομάδας και τι του αρέσει μέχρι τώρα και τι όχι ανέφερε πέρα από τα συστήματα και τα άλλα τακτικά ζητήματα, πως έχει ξεχωρίσει ήδη παίκτες, και θα ήθελε να μιλήσει μαζί τους για να μπορέσει να τους βοηθήσει σε αυτά που και εκείνοι θα ήθελαν, ενώ να μιλήσει και με όλους τους παίκτες για να βοηθήσει να βελτιωθούν και να βγάλουν την ποιότητα που έχουν όλοι.

«Με χαρακτηρίζει η λέξη ισορροπία. Οι ομάδες που παίρνουν νίκες και τίτλους είναι αυτές που σκοράρουν και δέχονται δύσκολα γκολ. Θέλω ισορροπία. Πρέπει να έχουμε ομάδα που να επιτίθεται να βάζει γκολ αλλά να μην δέχεται γκολ. Την Πέμπτη όταν έκαναν επίθεση άνοιγαν και δέχονταν φάσεις και γκολ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα περισσότερα γκολ επιτυγχάνονται από τις γρήγορες επιθέσεις με 6-7 πάσες. Αυτό θα πρέπει να το βελτιώσουμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό», ανέφερε.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ζήτησε τους οπαδούς να σταθούν στο πλευρό της ομάδας, αναγνωρίζοντας ότι και οι φίλαθλοι να πρέπει να δουν πράγματα από αυτή. «Θέλω να είναι δίπλα μας. Θέλω να μας στηρίζουν. Μου αρέσουν και θέλω οι οπαδοί μας να μας ωθούν με την φωνή τους προς τη νίκη», τόνισε, εξηγώντας ότι αγωνιστικά το ζητούμενο είναι η νίκη, και σιγα-σιγά να χτίζουμε και να βελτιώνεται η ομάδα.

Για τα καθαρά αγωνιστικά πλάνα έκανε λόγο για πίεση ψηλά και απόλυτη γνώση των όσων πρέπει να κάνει η ομάδα και ο κάθε ένας στον αγωνιστικό χώρο.

«Θα πολεμάμε πάντα για να νικάμε. Αυτό με ενδιαφέρει και θα κάνουμε το παν για να το καταφέρνουμε σε κάθε παιχνίδι», πρόσθεσε ενώ ξεκαθάρισε πως…

«Είμαι εδώ γιατί πιστεύω στο πρότζεκτ του Παναθηναϊκού», προσθέτοντας ότι στόχος του είναι να οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες τους πράσινους στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πω μερικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι κοκκινίζω που βρίσκομαι μπροστά σας. Ευχαριστώ τον κύριο πρόεδρο. Ευχαριστώ τον καθένα από εσάς, που πιστεύετε σε εμένα, τους ανθρώπους μου και όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις μας. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα με την ιδέα και το πρότζεκτ. Γιατί είναι εύκολο να μιλάς για πρότζεκτ στο ποδόσφαιρο, όμως η πραγματικότητα σου δίνει άλλες κατευθύνσεις, με το νέο γήπεδο και την προσπάθεια να βελτιώσεις τα υπέρχοντα. Ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται, είναι να έχεις μία ομάδα, με σκέψη και νοοτροπία νικητή. Για αυτό είμαστε εδώ. Είμαι κάποιος που δουλεύει πάρα πολύ από την αρχή πάρα πολύ σκληρά. Αυτή είναι η νοοτροπία μου και θα ήθελα να πω ευχαριστώ που με σκεφτήκατε ως μία δυνατότητα να είμαι επικεφαλής αυτούς του πρότζεκτ. Ήδη γνωρίζω αρκετούς επαγγελματίες, το σταφ μου επίσης, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι να μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

«Όταν έρχεται κάποιος στον Παναθηναϊκό, βλέπει ότι είναι ένας μαζικός σύλλογος, με παρα πολύ καλούς επαγγελματίες, οι οποίοι πρέπει να μπουν όλοι μαζί και να δουλέψουν όλοι μαζί, με εμπιστοσύνη όλοι μαζί. Η αίσθησή μου είναι ότι με χαρά μπορούμε να ξεκινήσουμε, δίνοντας νέες ιδέες, παιρνόντας νέες σκέψεις, αλλά βεβαίως δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Ξεκινάμε από κάτι υπαρκτό. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που ήταν παλιά και να δημιουργήσουμε μία ένωση ανάμεσα στον σύλλογο, την ομάδα και τους φιλάθλους. Αυτό θα μας κάνει πιο δυνατούς. Αναλύουμε την ομάδα, αναλύουμε τους παίκτες, γνωρίζουμε τα άτομα εδώ πέρα και έχουμε την αίσθηση πως θα κάνουμε τα πράγματα σωστά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία για να πάμε μπροστά. Βεβαίως στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να λέμε πόσο μπορεί να κρατήσει. Το βασικό είναι να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτές τις στιγμές. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, θα ήθελα να πάω στον αγωνιστικό χώρο».

Για την εικόνα που σχημάτισε από τον Παναθηναϊκό στον αγώνα με τη Φέγενορντ:

«Να πω ότι είδαμε τους αγώνες, βεβαίως το μοντέρνο ποδόσφαιρο έχει να κάνει και με τα άτομα, και με το σταφ και εντυπωσιαστήκαμε με την ανάλυση με όλους τους ανθρώπους εδώ, γιατί έχουμε δει πράγματα και μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα. Το σημαντικότερο για εμένα είναι η νοοτροπία. Η ομάδα έχει καλούς παίκτες και πρέπει να δημιουργήσουμε τη νοοτροπία νικητή. Η δουλειά μου, η δουλειά μας, είναι να ανεβάσουμε κάθε παίκτη και να δημιουργήσουμε μία ένωση με τους φιλάθλους. Πρέπει να είναι σίγουροι πως οι παίκτες θα δώσουν το παν. Ερχόμενοι εδώ, το νωρίτερα και φεύγοντας αργότερα, θα δημιουργήσουμε μία σωστή νοοτροπία. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να κερδίσεις, να έρθεις ισοπαλία ή να χάσεις, αλλά το βασικό είναι να έχει τη νοοτροπία και οι παίκτες να καταλάβουν αυτό που τους λες. Αν γίνει αυτό, όλα θα πάνε καλά!».

Για τις βασικές του αρχές, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού:

«Δουλεύαμε για πάρα πολλά χρόνια με δική μας μεθοδολογία και το πρώτο πράγμα είναι η σκληρή δουλειά. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση μας σε κάθε παίκτη, για να βελτιώσουμε τα πάντα. Μπορεί να κάνουμε λάθη, όμως μαθαίνει από τα λάθη σου. Όσον αφορά το πώς θα παίξουμε, θα είναι σίγουρα με υψηλή πίεση, με ένα 4-3-3 κτλ, διάφορα συστήματα, όμως το βασικό είναι παίξουμε καλά για να κερδίζουμε. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε καλά το πλάνο του αγώνα, έχοντας τις ιδέες, έχοντας το στιλ και δουλεύοντας σε συνεργασία με τον διευθυντή των ακαδημιών, να δούμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά και να σιγουρέψουμε πως όλοι πάνω-κάτω κάνουμε τα ίδια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι και από την ακαδημία έρχονται παίκτες στην πρώτη ομάδα. Βεβαίως χρειάζεται χρόνος. Δεν γίνεται αυτό αύριο το πρωί. Αυτό που θέλω να πω είναι πως θέλω να παίξουμε, να παίξουμε καλά και να κερδίζουμε. Γιατί δεν έχει νόημα να παίζεις καλά και να μην κερδίζεις. Άρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πως οι παίκτες θα κάνουν τα πάντα στο γήπεδο. Αν έχουμε τον έλεγχο του αγώνα θα είναι πολύ καλά. Τώρα αν έχω ένα μαγικό ραβδί στα χέρια μου, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μπορούμε να εγγυηθούμε πως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ομάδα που θα έχει ανάπτυξη, θα είναι ανταγωνιστική και στο τέλος της ημέρας θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Θα δούμε σε μερικές ημέρες πώς προχωράμε και με νέες ιδέες. Υπάρχουν παίκτες που μαθαίνουν πολύ γρήγορα, αλλά εκείνο που θέλουμε είναι πως οι παίκτες θα δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Θα δίνουν το είναι τους σε κάθε αγώνα».

Για την καριέρα του και τη διαχείριση μπάτζετ, όπως έκανε στη Λίβερπουλ, σε σχέση με το έργο που αναλαμβάνει στον Παναθηναϊκό:

«Εκπλήσσομαι με την ερώτησή σας, αφού λίγοι γνωρίζουν πως τα καταφέραμε με χαμηλό μπάτζετ. Άρα το βασικό είναι να μπορέσεις να βελτιώσεις τους παίκτες, να φέρεις παίκτες από την ακαδημία. Αυτό θα το καταφέρουμε. Αν ο πρόεδρος θελήσει να βάλει περισσότερα χρήματα, θα το δεχθούμε χαρά! Αυτό που θέλουμε είναι να βελτιώσουμε την τωρινή ομάδα, να μεγαλώσουμε αυτό που υπάρχει. Ξεκίνησα ως προπονητής, μετά έγινα μάνατζερ και μετά έκανα και τα δύο. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί, να βλέπουμε όλα τα νέα ταλέντα, να χτίζουμε το μέλλον και όχι το παρόν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ποιος είναι ο στόχος μου; Ο επόμενος αγώνας. Το βασικό είναι να βλέπω τι έχω μπροστά μου, άρα ένα-ένα τα πράγματα και βελτιώνοντας τα πράγματα και την ακαδημία και σκεπτόμενος το μέλλον, θα πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί στο ίδιο μύκος κύματος. Δεν είναι ο προπονητής μόνος του ή ο τεχνικός διευθυντής μόνος του που πρέπει να αποφασίζει για τους παίκτες. Και οι δύο μαζί πρέπει να δουλεύουμε για το καλό του συλλόγου. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να είμαστε ανταγωνιστικοί, έχοντας τα κατάλληλα εργαλεία. Αν έχεις τα χρήματα ακόμα καλύτερα, αν δεν έχεις πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Στο ποδόσφαιρο για να πάρεις κάποιους παίκτες, πρέπει να δώσεις τα περισσότερα χρήματα ή να πας νωρίτερα και να τους πείσεις. Έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να φέρουμε παίκτες. Δεν θα μιλήσω για αυτό. Έχουμε καλούς παίκτες, πρέπει να μιλήσω μαζί τους, να τους δω και να τους γνωρίσω καλύτερα και μετά να σκεφτώ για το μέλλον. Είναι φανταστικό αν μπορούμε να φέρουμε Έλληνες παίκτες, γιατί αυτό θα μας δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά την εσωτερική νοοτροπία. Πρέπει να έχουμε αυτή τη ισορροπία στο μυαλό μας. Ισορροπία και στον αγωνιστικό χώρο, και την άμυνα και την επίθεση, αλλά ουσιαστικά δεν έχεις πάρα πολλούς ντόπιους παίκτες, για να εγγυηθείς την καλή πορεία. Χρειάζεσαι και ξένους για να ενισχύσουν. Χρειαζόμαστε τα χρήματα και είναι σημαντικό αυτό».

Για το αν γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και την κατάσταση που επικρατεί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου:

«Με εξέπληξε ότι υπάρχουν εδώ άνθρωποι που μιλούν ισπανικά. Υπήρχαν και παίκτες που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, όπως ο Σισέ από τη Λίβερπουλ, υπάρχουν Ισπανοί προπονητές όπως ο Μεντιλίμπαρ και αυτό μας δίνει πληροφόρηση. Αν με ρωτήσατε για έναν παίκτη, μπορώ να σας πω το ένα ή το άλλο. Υπάρχει το σταφ που δίνει την πληροφόρηση που χρειάζεσαι. Βεβαίως έχουμε πολλά να μάθουμε από τα παιχνίδια. Καθημερινά θα μαθαίνουμε. Το βασικό είναι πώς θα βελτιώσουμε το δικό μας επίπεδο, δίνοντας μάχη στο υψηλότερο επίπεδο».

Για την καριέρα του και τις επιτυχίες του σε ομάδες, όπως η Λίβερπουλ και η Βαλένθια, που είχαν χρόνια να πάρουν τίτλους. Εκείνος με τι θα ήταν ικανοποιημένος:

«Κάποια στιγμή σε αυτό που μου ζητούσαν κάποιες από τις ομάδες έλεγα ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να δώσουμε τη μάχη μας. Δεν μου έλεγαν ότι πρέπει να κερδίσουμε, αλλά να δώσουμε τη μάχη μας. Και όπως είπα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Βλέπω το τώρα, αλλά και το πιο μετά. Άρα το βασικό είναι ότι βελτιώνουμε κάθε πράγματα, για να πάμε λίγο ψηλότερα και να φτάσουμε πιο κοντά στην κορυφή. Όλα αυτά εξαρτώνται από συναισθήματα, τακτική, από την κατάσταση που θα είναι οι παίκτες. Το δάσος είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αν έχουμε έναν αγώνα για το πρωτάθλημα, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το κερδίσουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως βήμα-βήμα χτίζουμε κάτι καλό, κάτι σωστό, που θα μας πάει ψηλότερα. Τι θα γίνει τρία χρόνια, θα κάνουμε τα πάντα για να πάμε πιο κοντά στους τίτλους. Εκείνο που μπορώ να εγγυηθώ είναι θα κάνουμε το καλύτερο για να πηγαίνουμε προς τους τίτλους και αυτό είναι βασικό να το καταλάβουν όλοι. Αν και στο ποδόσφαιρο είναι και θέμα τύχης».

Για τη φιλοσοφία του και τα πράγματα που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και την εικόνα που έχει για εκείνον ο κόσμος του Παναθηναϊκού:

«Να ξέρετε ότι στο σταφ μου υπάρχει ένας που λέγεται Ιησούς. Να σας πω γιατί βρίσκομαι εδώ. Η ομάδα κάνει μία προσπάθεια να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει τα πάντα και να πάει σε μία άλλη πορεία. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Ξέρουμε όμως τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε. Σε κάποιες στιγμές μπορεί να είσαι καλύτερος ή να μην είσαι, αλλά το βασικό είναι να κάνεις το σωστό. Αυτό που πρέπει, για να κερδίσεις και με τη βοήθεια των φιλάθλων, οι οποίοι πρέπει να είναι μαζί μας, απαιτητικοί, και να έχουμε την αίσθηση πως πάμε να κερδίσουμε και να υπάρχει πάθος. Όταν εκνευρίζεσαι με τον σύλλογο, συμβαίνει, γιατί έχεις το πάθος. Μου αρέσουν οι φίλαθλοι που ωθούν την ομάδα, πιέζουν την ομάδα, να κάνει το καλύτερο. Το βασικό είναι να κάνεις το καλύτερο και όταν έχεις αυτοπεποίθηση, χρειάζεισαι υποστήριξη, και αν η ομάδα πάει καλά θα είναι κοντά οι φίλαθλοι πουσάρωντας την ομάδα. Χρειάζομαι βοήθεια από όλους, γιατί δεν ξέρω αν είστε επαγγελματίες ή αν έχετε την ομάδα στην καρδιά σας, αλλά αν μου κάνετε κριτική μετά από έναν αγώνα, μπορεί να έχετε δίκιο. Το βασικό είναι να ξέρουμε τι προσπαθεί να κάνει η ομάδα και ο σύλλογος. Προσπαθεί να πάει μπροστά, να προχωρήσει, για αρκετό χρονικό διάστημα ο σύλλογος δεν έχει κερδίσει τίτλους, όμως αν πάμε με αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία θα επιστρέψουμε εκεί που αξίζουμε».

Για το αν αποτελεί στοίχημα για εκείνον η διεκδίκηση τίτλων και η παρουσία του στην Ευρώπη, ακόμα και σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης:

«Σίγουρα. Σίγουρα! Η ιδέα μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός σε όλους τους αγώνες, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι. Ο στόχος είναι εκεί, αλλά θα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και αν ξεκινήσουμε να χτίζουμε κάτι και οι παίκτες πιστέψουν σε αυτό, τότε όλοι μαζί έχουμε περισσότερες δυνατότητες να κερδίσουμε. Τότε θα είμαστε πραγματικά στο υψηλότερο επίπεδο και να ανταγωνιστουμε τις ομάδες του υψηλότερου επιπέδου. Είμαι σίγουρος πως θα βρεθούμε εκεί. Τώρα πόσο χρόνο θα πάρει, δεν το ξέρω. Αν βρίσκομαι εδώ, είναι γιατί πιστεύω στο πρότζεκτ».

Για την πίεση που υπάρχει στην ομάδα και πώς θα τη διαχειριστεί ο ίδιος στο έργο του:

«Αυτό που είπα πριν. Θέλουμε να κερδίσουμε τον πρώτο αγώνα. Εάν όχι, πάμε στον δεύτερο. Αυτό που θέλω είναι να σκεφτόμαστε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Όμως αυτό που πρέπει να εγγυηθούμε πως κάνουμε σωστή διαχείριση, κερδίζοντας αγώνες. Χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία. Θα πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα με την πεποίθηση πως μπορούμε να κερδίσουμε τον κάθε αγώνα. Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν βρεθούμε στην κορυφή. Ίσως σε μερικούς μήνες, αν μου κάνετε την ίδια ερώτηση, να μπορώ να σας απαντήσω. Θα πολεμάμε για να κερδίζουμε. Η νίκη πάει πιο πέρα από έναν αγώνα. Δεν θέλω να αφήσω υποσχέσεις. Εάν δεν πάει όπως θέλουμε, δεν θέλω να πει ο κόσμος ότι είπαμε ψέματα. Θα κάνουμε τα πάντα με το σταφ και την ομάδα. Το κάναμε στο παρελθόν και θέλουμε να το κάνουμε και τώρα».

Για το εάν θα είναι προπονητής ή προπονητής και μάνατζερ στον Παναθηναϊκό:

«Είμαι προπονητής. Όμως πιστεύω στη σχέση με τον τεχνικό διευθυντής και τους άλλους ανθρώπους της ομάδας, που μου έχουν δώσει σημειώσεις και οδηγίες. Το παν είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί. Δεν έχει νόημα να πω ότι θέλω έναν παίκτη και να χάσουμε κάποιους αγώνες. Το θέμα είναι να συνεργαστούμε τον τεχνικό διευθυντή. Αυτό που κάναμε στη Λίβερπουλ. Χτίσαμε στην ακαδημία. Χρειάζεσαι νέους παίκτες με ποιότητα και πάθος. Ότι ανήκουν στον σύλλογο μαζί με παίκτες από το εξωτερικό που έρχονται να βοηθήσουν. Μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί: προπονητής, τεχνικός διευθυντής και όλοι οι άνθρωποι που μας πλαισιώνουν».

Για την άποψή του για το ρόστερ του Παναθηναϊκού και αν μπορεί με αυτό το ρόστερ να προχωρήσει και τι είδους αλλαγές χρειάζεται:

«Το έλεγα και πριν από το λίγο. Η ομάδα είναι καλή. Γνωρίζω ότι έχουμε καλούς παίκτες. Υπάρχει πίστη, αυτοπεποίθηση και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για το νέο πλάνο. Είδα στην τηλεόραση τον αγώνα, που έβαλε πρώτη γκολ η ομάδα, δέχθηκε την ισοφάριση και μετά έχασε. Αυτό που προέχει είναι να γνωρίσω τον κάθε παίκτη, την νοοτροπία του, μιλώντας πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, για να διαπιστώσεις το επίπεδό του. Μπορεί άλλοι να χρειαστούν άλλη βοήθεια από τους γύρω-γύρω. Χθες στην πρώτη προπόνηση είδα κάποιους παίκτες και δεν θέλω να δώσω μία οδηγία. Θέλω συλογική συνεργασία. Αν γίνουμε σε ένα σύνολο. Το ερώτημα είναι αν σε μερικούς μήνες χρειάζομαι έναν ή τον άλλο παίκτη, ναι ή όχι; Γιατί θα το πω στον τεχνικό διευθυντή, συζητώντας μαζί του για τις ανάγκες της ομάδας. Για εμένα θα πρέπει να είναι σίγουρο πως θα κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα, για να νικήσουμε όλοι μαζί. Θα είμαι τίμιος απέναντί σας, αν δεν μπορώ να απαντήσω, δεν θα το κάνω. Θα κάνουμε το παν για να δουλέψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι παίκτες που έχουμε οι παίκτες δίνουν το παν στο γήπεδο και τα αποτελέσματα θα δείξουν αυτό».

Για το αν έχει κατασταλάξει σε πλάνα ή την αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης:

«Εάν καταλαβαίνεις το τάιμινγκ, η ομάδα έπαιξε, ταξίδεψε και το ερώτημα είναι πόσους παίκτες έχω στη διάθεσή μου. Δεν ήξερα τους τραυματίες και χθες αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να μάθω. Έχουμε σήμερα προπόνηση. Θα κάνουμε διάφορους ελέγχους. Θα έχουμε όλη τη γνώση, θα μιλήσουμε με τους γιατρούς και γνωρίζοντας την κατάσταση κάθε παίκτη, θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις. Θα δούμε τους διαθέσιμους παίκτες, την αυτοπεποίθηση. Δεν μπορώ να πω ποιους παίκτες έχω στο μυαλό μου. Σήμερα θα γίνει η προπόνηση και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις».

Για το αν του χρωστάει η Ελλάδα κάτι και τις δυσκολίες που είχε στην καριέρα του:

«Η Βαλένθια ήταν 31 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ 21 χωρίς πρωτάθλημα. Εδώ τα 15 χρόνια μπορούμε να το φτιάξουμε. Ο κόσμος, όμως, δεν καταλαβαίνει και αναλύει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στη στγιμή. Δεν αναλύουν τα πράγματα σε σχέση με εμάς. Όλες οι ομάδες χρειάζονται χρόνο. Μπορείς να αλλάξεις και θα χρειαστεί να δουλέψεις σκληρά. Χρειάζεται να έχεις αυτοπεποίθηση. Το κάναμε στην Ιταλία, την Αγγλία και την Ισπανία. Αυτή είναι η εμπειρία. Η εμπειρία να διαχειρίζεσαι την πίεση, χωρίς να γίνεσαι υπερφλύαρος. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις και ο κόσμος αντιδρά. Χρειάζεται σκέψη κάθε επιλογή. Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε όμιοι με τους Ιταλούς και Ισπανούς συναδέλφους. Όλοι έχουμε πίεση και θα κάνετε δύσκολες ερωτήσεις και θα πρέπει να εγγυηθώ ότι οι παίκτες θα λάβουν σωστά το μήνυμα και θα τους προστατέψω. Έχω εμπειρία. Ξέρω πώς να τα διαχειριστώ. Μπορεί και να κάνω λάθη. Το βασικό είναι να περάσω το μήνυμα και να είμαι σίγουρος πως το έλαβαν. Και εγώ από την πλευρά μου να δώσω με σκληρή δουλειά την εμπειρία μου, τις ιδέες μου. Η Ισπανία είναι όμοια με την Ιταλία και μπορούμε να τα καταφέρουμε για τους ίδιους και τον σύλλογο».

Για τους τομείς που τον άφησαν ευχαριστημένο και πού χρειάζεται βελτίωση η ομάδα:

«Είναι η ερώτηση που έκανα και σε εκείνον (τον δημοσιογράφο). Μπορούμε να μιλήσουμε για διάφορα σχήματα και βλέποντας τι θα κάνουμε την Κυριακή. Τώρα αν μιλήσουμε για περιόδους και περιοχές, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, θα πρέπει να μιλήσω με τους ανθρώπους μας. Θα πρέπει να μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο. Ξέρω κάποια ονόματα σημαντικών παικτών, αλλά θα ήθελα να μιλήσω με τον καθένα προσωπικά και να δω πώς μπορώ να τους βοηθήσω. Θα έχουμε 11 παίκτες στο γήπεδο, μπορείς να βελτιώσεις ορισμένους από αυτούς. Αλλά με 3-4 παίκτες, τους κρατάω, και αν μπορώ να τους βελτιώσω σε ένα επίπεδο. Αν υπάρχουν άλλοι παίκτες που δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελα, για διάφορους λόγους, θα πρέπει να τους εντάξω στη νοοτροπία μου και να τους κάνω το πιστέψουν. Θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Ουσιαστικά θα το δούμε ξανά τον Ιανουάριο. Θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε τους παίκτες μας».

Για το ότι κάποιοι τον θεωρούν πιο αμυντικογενή προπονητή, ενώ έχει κερδίσει δύο φορές με 8-0 στο Champions League, αλλά και το τι ταυτότητα θέλει να δώσει στον Παναθηναϊκό:

«Θα χρησιμοποιήσω την λέξη ισορροπία, είναι πολύ βασικό αυτό. Οι ομάδες που κερδίζουν τίτλους, είναι αυτές που βάζουν γκολ, αλλά και δεν δέχονται. Για να κερδίσεις τίτλους, μπορείς να καταφέρεις πολλά γκολ, είναι σημαντικό, αλλά χρειάζεται και άμυνα. Δεν είναι εύκολο να πετυχαίνεις τόσα πολλά γκολ, πρέπει να έχεις και τα σωστά εργαλεία. Να προετοιμάζεις και τον καλύτερο τερματοφύλακα, που θα κρατήσει το 0 στην άμυνα. Πρέπει να έχουμε μια ομάδα που θα επιτίθεται, θα βάζει γκολ, αλλά δεν θα είναι τόσο ανοιχτή για να δέχεται γκολ. Την Πέμπτη άφηναν χώρους και δέχονταν γκολ. Είναι κάτι που θα δουλέψουμε. Το 60% των γκολ μπαίνουν με transition, με 6-7 πάσες. Οι ομάδες κάνουν αντεπίθεση για να σκοράρουν. Αυτό το ξέρουμε και θα κοιτάξουμε να κάνουμε κάτι παρεμφερές. Μπορεί μερικές φορές να περιμένεις λίγο, αλλά η ιδέα είναι να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα των παικτών στην επίθεση, χωρίς να είμαστε πολύ ανοιχτοί. Πάνω απ' όλα να κρατήσουμε την ισορροπία».

Για το αν θα ήθελε ως τεχνικό διευθυντή κάποιον που έχει συνεργαστεί:

«Θέλω καλούς επαγγελματίες. Πρέπει να αποφασίσει η διοίκηση, θα με ρωτήσει την άποψή μου, αλλά δεν έχω θέμα να δουλέψω με οποιονδήποτε. Θα ήθελα κάποιον με εμπειρία, που θα μπορέσει να φέρει παίκτες απ' όλο τον κόσμο. Αν ξέρει να δουλεύει με διάφορες αγορές, αυτό θα είναι καλό. Πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία. Εγώ σαν προπονητής δεν θα επιβάλω κανέναν, θα πω την άποψή μου αν με ρωτήσουν. Όχι τόσο για ονόματα, όσο για χαρακτηριστικά. Θέλουμε κάποιον να εργάζεται σκληρά, να έχει γνώσεις για το διεθνές και το τοπικό ποδόσφαιρο βεβαίως».

Για το αν μίλησε με τους Σισέ, Λέτο και Γκαρσία:

«Ειλικρινά, δεν μίλησα με τον Λέτο. Δεν είχα την ευκαιρία, αλλά θα μιλήσω, θα τον δω. Μου έστειλε ένα μήνυμα, ανταλλάξαμε μηνύματα. Τον είχα δει στο Παρίσι, μια χαρά ήταν. Μου είπε “Πανάθα μόνο”. Δεν το είχα καταλάβει στην αρχή, αλλά λέω μπορείς να πεις και “Μόνο Πανάθα”; Μου είπε όχι. Όλοι οι παίκτες που μίλησα μου είπαν ότι είναι πολύ καλά εδώ, οι δημοσιογράφοι, η πόλη. Μου είπαν ότι χάρηκαν κάθε στιγμή εδώ, το ποδόσφαιρο, τον σύλλογο. Ενδεχομένως να κάνουμε κι εμείς το ίδιο, γιατί όχι;».

Για το τι ακριβώς θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίνει τόσο καλά στον Παναθηναϊκό και δεν μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους του:

«Σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα, υπάρχει μια ομάδα που κερδίζει τον τίτλο. Αν βγεις 2ος δεν σημαίνει κάτι. Άρα ένας κερδίζει το Πρωτάθλημα. Το ότι έχεις όμως καλές ομάδες γύρω σου, δεν σημαίνει ότι μπορείς να εγγυηθείς κάτι. Μπορείς να εγγυηθείς ότι ο στόχος ήταν οι νίκες, τώρα αλλάζουν λίγο τα πράγματα με την εμπειρία μας. Ο σύλλογος θα κοιτάξει να συνεχίσει την σκέψη και την ιδέα του νικητή, όπως πάντα. Όπως είπε και ο πρόεδρος, πρέπει να εγγυηθούμε ότι κάνουμε τα πράγματα σωστά. Υπήρχαν προπονητές που ήρθαν και δεν είχαν επιτυχία. Κι εγώ πήγα σε ομάδες που δεν κερδίζαμε. Φέρνω στον Παναθηναϊκό την σκληρή δουλειά, την εμπειρία, τις γνώσεις μου. Και θέλω σκληρή δουλειά από τους παίκτες. Το να σας εγγυηθώ επιτυχία είναι σχεδόν αδύνατο. Το ότι α είμαστε ανταγωνιστικοί, θα μαχόμαστε και θα είμαστε κοντά στην επιτυχία, ναι. Το βασικό είναι να είσαι εκεί, κοντά, να κάνεις τα πράγματα σωστά, να δημιουργείς την υποδομή για να είσαι ανταγωνιστικός κάθε χρόνο. Αυτή είναι η ιδέα. Είδα και τις εγκαταστάσεις. Δεν θα πω ότι είναι καλύτερες στον κόσμο, όμως είναι σωστές. Είναι αυτές που χρειάζεσαι για να δουλέψεις. Το σταφ είναι πολύ καλό. Όλοι μαζί θα ενωθούμε για να δώσουμε το καλύτερο για τον σύλλογο. Το βασικό είναι να έχεις την σωστή υποδομή, ώστε να είσαι ανταγωνιστικός και να έχεις τις περισσότερες πιθανότητες για νίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι, θα με ακούσετε να το λέω πάντα. Μπορείς να έχεις έναν μακρινό στόχο, αλλά δεν πρέπει να χάσεις το καθημερινό. Παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε δυνατότεροι και πιο ανταγωνιστικοί».

Για το Πρωτάθλημα:

«Ήδη ξεκινήσατε να με πιέζετε και σας ευχαριστώ. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε το Πρωτάθλημα. Τι θα σας πω; Παιχνίδι με παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι θα κοιτάξουμε, να το κερδίσουμε και να δούμε το μεθεπόμενο. Αν συνεχίσουμε με νίκες, ενδεχομένως να μου κάνετε ξανά την ερώτηση. Δεν βλέπω τον στόχο τον τελειωτικό, γιατί έχουμε πολύ μακρύ δρόμο ακόμα. Παιχνίδι με παιχνίδι. Να γινόμαστε σε κάθε παιχνίδι όλο και πιο ισχυροί, να βελτιωνόμαστε. Βλέπω στο βάθος το Πρωτάθλημα, αλλά δεν θα επικεντρωθώ σε εκείνο, θα επικεντρωθώ στο επόμενο παιχνίδι».

Για το αν είναι θέμα αυτοπεποίθησης το ότι η ομάδα δεν κερδίζει τα παιχνίδια που προηγείται και το τι της έλειπε:

«Αν με ρωτήσετε τι προτιμώ, να σκοράρω και να διαχειριστώ, θα σας πω ναι. Χρειάζεται χρόνος για να τα αλλάξουμε όλα. Είδαμε αυτή την κατάσταση που επαναλαμβάνεται. Προτιμώ βεβαίως να σκοράρω πρώτος και μετά να κάνω κάτι διαφορετικό. Μερικές φορές μπορεί να είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης, αυτό συμβαίνει, αλλά το βασικό είναι να δώσουμε μεγαλύτερη ένταση».

Για την άποψή του για τον Μεντιλίμπαρ και το αν έχει μιλήσει μαζί του:

«Όχι, δεν μίλησα μαζί του. Αλλά τον γνωρίζω εδώ και καιρό, ήμασταν αντίπαλοι. Δεν είχαμε σχέση, αλλά κάνει κι αυτός μια μεγάλη δουλειά. Θα υπερασπιστώ τον σύλλογό μου, αλλά αν τα καταφέρνει, μπράβο του. Θα κοιτάξω να τον κερδίσω».