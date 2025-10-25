Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΕΝΠ–Εθνικός Άχνας & Ολυμπιακός–Απόλλωνας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, και η Stoiximan προσφέρει, όπως πάντα, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Στις 17:00, στο «Τάσος Μάρκου», η Ένωση Νέων Παραλιμνίου υποδέχεται τον Εθνικό Άχνας σε μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.82 στη νίκη των γηπεδούχων, 3.50 στην ισοπαλία και 4.25 στην επικράτηση της ομάδας της Άχνας. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται σε απόδοση 2.00, ενώ το να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 22.00, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αγωνία και ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Η αγωνιστική συνέχεια δίνεται στις 19:00, όπου στο ΓΣΠ ο Ολυμπιακός Λευκωσίας αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Λεμεσού του Σωφρόνη Αυγουστή. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 5.20 στη νίκη των «μαυροπρασίνων», 3.55 στην ισοπαλία και 1.67 στη νίκη του Απόλλωνα. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 2.05, ενώ το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή δίνεται στα 2.75, επιλογές που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παικτών.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!