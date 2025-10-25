ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Yπέγραψε τη νίκη των Μπακς ο Γιάννης επί των Ράπτορς

Φοβερή εμφάνιση με 31 πόντους και 20 ριμπάουντ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο ξεκίνημα της σεζόν, οδηγώντας τους Μπακς στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, αυτή τη φορά απέναντι στους Ράπτορς, με σκορ 122-116.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος, σημειώνοντας 31 πόντους και 20 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας ακόμη ένα double-double υψηλών προδιαγραφών. Ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε απόλυτα στη ρακέτα, τελειώνοντας το ματς με 11/14 σουτ εντός πεδιάς και μόλις δύο προσπάθειες εκτός ζωγραφιστού, επιβεβαιώνοντας τη δύναμή του κοντά στο καλάθι.

Στο πλευρό του, ο Κόουλ Άντονι πρόσθεσε 23 πόντους, εκ των οποίων οι 9 στην τέταρτη περίοδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στο επιμέρους 36-30 που έδωσε τη νίκη στους Μπακς στο φινάλε. Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ συμπλήρωσε άλλους 20 πόντους, προσφέροντας σταθερές λύσεις στο σκοράρισμα.

Από την άλλη πλευρά, για τους Ράπτορς, ο Μπράντον Ίνγκραμ σημείωσε 29 πόντους στο ντεμπούτο του μπροστά στο κοινό του Τορόντο, ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 20 πόντους. Παρά την προσπάθειά τους, οι Καναδοί δεν κατάφεραν να ανακόψουν την επιθετική ορμή του Αντετοκούνμπο και την ανωτερότητα των Μπακς στα κρίσιμα σημεία.

Αρνητικό σημείο για το Μιλγουόκι αποτέλεσε ο τραυματισμός του Κάιλ Κούζμα, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές της τέταρτης περιόδου με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και δεν επέστρεψε.

Το Μιλγουόκι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τους Καβαλίερς, ενώ οι Ράπτορς θα ταξιδέψουν στο Ντάλας για να αναμετρηθούν με τους Μάβερικς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Ράπτορς-Μπακς 116-122

Μάτζικ-Χοκς 107-111

Νετς-Καβαλίερς 124-131

Νικς-Σέλτικς 105-95

Ρόκετς-Πίστονς 111-115

Γκρίζλις-Χιτ 114-146

Πέλικανς-Σπερς 116-120

Μάβερικς-Γουίζαρντς 107-117

Λέικερς-Τίμπεργουλβς 128-110

Μπλέιζερς-Γουόριορς 139-119

Κινγκς-Τζαζ 105-104 

Κλίπερς-Σανς 129-102

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Διαβαστε ακομη