Yπέγραψε τη νίκη των Μπακς ο Γιάννης επί των Ράπτορς
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Φοβερή εμφάνιση με 31 πόντους και 20 ριμπάουντ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο ξεκίνημα της σεζόν, οδηγώντας τους Μπακς στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, αυτή τη φορά απέναντι στους Ράπτορς, με σκορ 122-116.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος, σημειώνοντας 31 πόντους και 20 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας ακόμη ένα double-double υψηλών προδιαγραφών. Ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε απόλυτα στη ρακέτα, τελειώνοντας το ματς με 11/14 σουτ εντός πεδιάς και μόλις δύο προσπάθειες εκτός ζωγραφιστού, επιβεβαιώνοντας τη δύναμή του κοντά στο καλάθι.
Στο πλευρό του, ο Κόουλ Άντονι πρόσθεσε 23 πόντους, εκ των οποίων οι 9 στην τέταρτη περίοδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στο επιμέρους 36-30 που έδωσε τη νίκη στους Μπακς στο φινάλε. Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ συμπλήρωσε άλλους 20 πόντους, προσφέροντας σταθερές λύσεις στο σκοράρισμα.
Από την άλλη πλευρά, για τους Ράπτορς, ο Μπράντον Ίνγκραμ σημείωσε 29 πόντους στο ντεμπούτο του μπροστά στο κοινό του Τορόντο, ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 20 πόντους. Παρά την προσπάθειά τους, οι Καναδοί δεν κατάφεραν να ανακόψουν την επιθετική ορμή του Αντετοκούνμπο και την ανωτερότητα των Μπακς στα κρίσιμα σημεία.
Αρνητικό σημείο για το Μιλγουόκι αποτέλεσε ο τραυματισμός του Κάιλ Κούζμα, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές της τέταρτης περιόδου με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και δεν επέστρεψε.
Το Μιλγουόκι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τους Καβαλίερς, ενώ οι Ράπτορς θα ταξιδέψουν στο Ντάλας για να αναμετρηθούν με τους Μάβερικς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Ράπτορς-Μπακς 116-122
Μάτζικ-Χοκς 107-111
Νετς-Καβαλίερς 124-131
Νικς-Σέλτικς 105-95
Ρόκετς-Πίστονς 111-115
Γκρίζλις-Χιτ 114-146
Πέλικανς-Σπερς 116-120
Μάβερικς-Γουίζαρντς 107-117
Λέικερς-Τίμπεργουλβς 128-110
Μπλέιζερς-Γουόριορς 139-119
Κινγκς-Τζαζ 105-104
Κλίπερς-Σανς 129-102
Πηγή: sport-fm.gr