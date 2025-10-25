Δεν κατάλαβαν τίποτε και ελπίζουν...

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά τίποτε δεν κατάλαβε από τα όσα ανέλυσε ο πρόεδρος Πρόδρομος Πετρίδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έγινε την Πέμπτη και αφορούσε τους επενδυτές.

Αυτό που όλοι γνωρίζουν καλά, είναι ότι κανένα ουσιαστικά νέο δεν υπάρχει και η ομάδα συνεχίζει τις προσπάθειές της για διάκριση στο φετινό πρωτάθλημα, με την ελπίδα ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει στη συνέχεια με τους επενδυτές και να υπάρξει μία ηρεμία όσον αφορά το οικονομικό μέτωπο!

Στο κάτω - κάτω, ο Φερνάντο Αλμέιδα είναι αυτός που, όπως φαίνεται, κινεί τα νήματα στον Αρχάγγελο και ο άνθρωπος δείχνει ότι το κατέχει το αντικείμενο. Τώρα, πώς μπορεί να εργάζεται χωρίς αμοιβή, μόνο ο ίδιος γνωρίζει...