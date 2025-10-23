ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΝΒΑ: Μετά τους Μπίλαπς και Ροζίερ το FBI συνέλαβε και τον Ντέιμον Τζόουνς

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, αναφορικά με το σκάνδαλο παράνομων στοιχηματισμών που συνάραξε από το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) την κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Μετά τη σύλληψη του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσάνσι Μπίλαπς, αλλά και του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, το FBI προχώρησε στην κράτηση και του Ντέιμον Τζόουνς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, ο άλλοτε γκαρντ του ΝΒΑ και βοηθός προπονητή των Κλίβελαντ Καβαλίερς, βρίσκεται ανάμεσα στα άτομα που έχουν συλληφθεί από τις Αρχές με την κατηγορία παράνομου στοιχηματισμού στο επαγγελματικό μπάσκετ.

Ο 49χρονος Αμερικανός, είχε εργαστεί ως assistant coach στους Καβς τη διετία 2016/18, ενώ, στα 13 χρόνια επαγγελματικής καριέρας είχε φορέσει τις φανέλες των Μπακς, Χιτ, Πίστονς, Κινκς, Μάβερικς, Σέλτικς, Γουόριορς, Γκρίζλις και Νετς, αριθμώντας περισσότερα από 650 ματς στην κανονική περίοδο.

sport-fm.gr

Διαβαστε ακομη