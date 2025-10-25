ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήταν η ευκαιρία της αλλά δεν… καταστράφηκε - Αγωνία για Κουλιμπαλί

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ήταν η ευκαιρία της αλλά δεν… καταστράφηκε - Αγωνία για Κουλιμπαλί

Στις βαλίτσες της επιστροφής από το Κόσοβο δεν ήταν μέσα το διπλό που ψάχνει εδώ και χρόνια η Ομόνοια σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ήταν το 13ο παιχνίδι που δεν τα καταφέρνει (εννιά ήττες, τέσσερις ισοπαλίες). Ναι μεν ήταν ανώτερη από την Ντρίτα, όμως είχε πολλά κενά διαστήματα, με αποτέλεσμα το 1-1 να είναι τέτοιο που αφήνει ένα συναίσθημα κατήφειας. Ήταν η ευκαιρία της ώστε να δώσει ένα τέλος σε αυτό το σερί που συνάμα θα έφερνε και την πρώτη νίκη στη League phase του Conference League. Ένα αποτέλεσμα φυσικά που δεν φέρνει την καταστροφή.

Ήταν ολοφάνερο πως δεν είναι είχε αυτή την ενέργεια και επιθετικότητα που μας συνήθισε σε άλλους φετινούς αγώνες, εντός και εκτός των τειχών. Παίκτες κλειδιά όπως οι Σεμέδο και Γιόβετιτς δεν έχουν και τα καλύτερα πατήματα και αυτό στοιχίζει, μιας και μιλάμε για δύο ποιοτικότατα «όπλα» στη γραμμή κρούσης. Ο βαθμός της ισοπαλίας έφερε στο ταμείο της ομάδας 133.000 ευρώ και θα ψάξει στα επόμενο ματς (εκτός με Λωζάνη στις 6 Νοεμβρίου) να κάνει σεφτέ. Για να μπορέσει να διεκδικήσει πρόκριση, τουλάχιστον δεν πρέπει να χάσει.

Αγωνία για Κουλιμπαλί

Για την ώρα προσηλώνεται στη μάχη με την Πάφος FC στο ΓΣΠ την προσεχή Δευτέρα (19:00). Σε μία μάχη που κυριολεκτικά θα μετρήσει δυνάμεις για το τι μπορεί να πετύχει στο πρωτάθλημα. Με νίκη θα πιάσει και κορυφή, προσπερνώντας την Πάφο, την οποία πέρσι νίκησε και στα δύο εντός έδρας ματς στον θεσμό του πρωταθλήματος. Kαι θα προσπαθήσει να τριτώσει το... καλό μπροστά στο κοινό της που εκτιμάται πως, παρά τη μέρα και την ώρα, θα ξεπεράσει τις 10.000.

Προέκυψε όμως και αρνητικό στην αναμέτρηση με την Ντρίτα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι καθώς ο Σενού Κουλιμπαλί έγινε αλλαγή στο 54΄ και για πρώτη φορά φέτος έχασε αγωνιστικά λεπτά. Το κατά πόσο θα προλάβει να δώσει το «παρών» του στην αναμέτρηση με την Πάφος FC θα ξεκαθαρίσει σήμερα, και ασφαλώς η τεχνική ηγεσία ελπίζει να μην έχει κάτι σοβαρό. Είναι πολύτιμο γρανάζι και πιθανή απουσία του θα αποτελεί πλήγμα για την Ομόνοια. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν κατάλαβαν τίποτε και ελπίζουν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Δεν έχω πετύχει τους στόχους μου με την ομάδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήταν η ευκαιρία της αλλά δεν… καταστράφηκε - Αγωνία για Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Στόχος να επιστρέψω πιo δυνατός το 2026»

Τένις

|

Category image

Φεύγει για Ελβετία ο Λοϊζίδης, πάει στην πρώτη συνάντηση με τον Τσέφεριν

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΕΝΠ–Εθνικός Άχνας & Ολυμπιακός–Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τη δύναμη της έδρας και χωρίς άγχος!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Απλά τα πράγματα για την Ένωση στην έξοδο στο Δασάκι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μόνο το διπλό είναι στο μυαλό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Yπέγραψε τη νίκη των Μπακς ο Γιάννης επί των Ράπτορς

NBA

|

Category image

Mπόλικη δράση σε Κύπρο και εξωτερικό - Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10)

TV

|

Category image

Θριαμβευτικό πέρασμα του Ολυμπιακού από το Μόναχο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος στο σερί του Παναθηναϊκού, ήττα στην Μπολόνια

EUROLEAGUE

|

Category image

Πέρασε νικηφόρα από τη Λεμεσό ο ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Να κρατήσει το «άριστα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη