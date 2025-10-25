Ήταν η ευκαιρία της αλλά δεν… καταστράφηκε - Αγωνία για Κουλιμπαλί

Στις βαλίτσες της επιστροφής από το Κόσοβο δεν ήταν μέσα το διπλό που ψάχνει εδώ και χρόνια η Ομόνοια σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ήταν το 13ο παιχνίδι που δεν τα καταφέρνει (εννιά ήττες, τέσσερις ισοπαλίες). Ναι μεν ήταν ανώτερη από την Ντρίτα, όμως είχε πολλά κενά διαστήματα, με αποτέλεσμα το 1-1 να είναι τέτοιο που αφήνει ένα συναίσθημα κατήφειας. Ήταν η ευκαιρία της ώστε να δώσει ένα τέλος σε αυτό το σερί που συνάμα θα έφερνε και την πρώτη νίκη στη League phase του Conference League. Ένα αποτέλεσμα φυσικά που δεν φέρνει την καταστροφή.

Ήταν ολοφάνερο πως δεν είναι είχε αυτή την ενέργεια και επιθετικότητα που μας συνήθισε σε άλλους φετινούς αγώνες, εντός και εκτός των τειχών. Παίκτες κλειδιά όπως οι Σεμέδο και Γιόβετιτς δεν έχουν και τα καλύτερα πατήματα και αυτό στοιχίζει, μιας και μιλάμε για δύο ποιοτικότατα «όπλα» στη γραμμή κρούσης. Ο βαθμός της ισοπαλίας έφερε στο ταμείο της ομάδας 133.000 ευρώ και θα ψάξει στα επόμενο ματς (εκτός με Λωζάνη στις 6 Νοεμβρίου) να κάνει σεφτέ. Για να μπορέσει να διεκδικήσει πρόκριση, τουλάχιστον δεν πρέπει να χάσει.

Αγωνία για Κουλιμπαλί

Για την ώρα προσηλώνεται στη μάχη με την Πάφος FC στο ΓΣΠ την προσεχή Δευτέρα (19:00). Σε μία μάχη που κυριολεκτικά θα μετρήσει δυνάμεις για το τι μπορεί να πετύχει στο πρωτάθλημα. Με νίκη θα πιάσει και κορυφή, προσπερνώντας την Πάφο, την οποία πέρσι νίκησε και στα δύο εντός έδρας ματς στον θεσμό του πρωταθλήματος. Kαι θα προσπαθήσει να τριτώσει το... καλό μπροστά στο κοινό της που εκτιμάται πως, παρά τη μέρα και την ώρα, θα ξεπεράσει τις 10.000.

Προέκυψε όμως και αρνητικό στην αναμέτρηση με την Ντρίτα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι καθώς ο Σενού Κουλιμπαλί έγινε αλλαγή στο 54΄ και για πρώτη φορά φέτος έχασε αγωνιστικά λεπτά. Το κατά πόσο θα προλάβει να δώσει το «παρών» του στην αναμέτρηση με την Πάφος FC θα ξεκαθαρίσει σήμερα, και ασφαλώς η τεχνική ηγεσία ελπίζει να μην έχει κάτι σοβαρό. Είναι πολύτιμο γρανάζι και πιθανή απουσία του θα αποτελεί πλήγμα για την Ομόνοια.