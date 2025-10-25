ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπάρχει μυστικό για τον Ελ Αραμπί; Απλά κάνει θυσίες...

Υπάρχει μυστικό για τον Ελ Αραμπί; Απλά κάνει θυσίες...

«Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έπαιξε για πρώτη φορά βασικός με τη φανέλα της Ναντ και με δικό του γκολ (σ.σ. το δεύτερο στη θητεία του στην γαλλική ομάδα) άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη με 2-1 επί της Παρί FC, στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής στην Ligue 1.

Σε ηλικία 38 ετών, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού Πειραιώς και του ΑΠΟΕΛ, είναι πρώτος σκόρερ των «καναρινιών» στο εφετινό σαμπιονά, με δύο γκολ.

Ο έμπειρος επιθετικός άνοιξε το σκορ μόλις ένα λεπτό και 33 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα, με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής και μετά από συνδυασμό των συμπαικτών του, Λερού και Ταμπιμπού.

«Το γρήγορο σκοράρισμα μου έδωσε αυτοπεποίθηση, αλλά και στην ομάδα», δήλωσε ο διεθνής Μαροκινός (47 συμμετοχές, 16 γκολ) και πρόσθεσε: «Όλοι πάλεψαν σκληρά, νιώσαμε μια τεράστια αίσθηση αλληλεγγύης μεταξύ μας και νομίζω ότι αξίζαμε τους τρεις βαθμούς. Ήταν ένας αγώνας-ορόσημο. Μου αρέσει το στυλ μας. Έχουμε δύο... πυραύλους στα άκρα και είναι λίγο πιο εύκολο για εμένα. Στην ηλικία μου, δεν... κοροϊδεύω. Όταν ο Λουίς Κάστρο βλέπει ότι είμαι πραγματικά λίγο κουρασμένος, ξέρει πότε να κάνει αλλαγές. Το πιο σημαντικό είναι να το απολαμβάνω και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Δεν υπάρχει μυστικό! Απλώς κάνεις θυσίες. Υγιεινός τρόπος ζωής και δουλειά στο παρασκήνιο. Έρχεται μια ηλικία που προσπαθείς να δώσεις προσοχή σε αυτό που τρως και στην αποθεραπεία. Όταν μεγαλώνεις, αρχίζεις να εξασθενείς, αλλά δεν έχω υποστεί κανέναν σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα μου. Και νομίζω ότι αυτό συμβάλλει στην... μακροζωία μου».

Διαβαστε ακομη