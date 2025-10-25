Φεύγει για Ελβετία ο Λοϊζίδης, πάει στην πρώτη συνάντηση με τον Τσέφεριν

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κ. Χάρης Λοϊζίδης, μεταβαίνει στη Νιόν της Ελβετίας, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της UEFA, κ. Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του κ. Λοϊζίδη με τον κ. Τσέφεριν μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Προέδρου της ΚΟΠ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, ο κ. Λοϊζίδης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει και με ανώτερους αξιωματούχους της UEFA.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη, στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Τον κ. Λοϊζίδη θα συνοδεύει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΠ, κ. Φοίβος Βάκης.