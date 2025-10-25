Το αντίο του Κόντη στον Παναθηναϊκό: «Ευγνώμων σε όλους, τώρα κοιτάζω προς νέες προκλήσεις»

Ο Χρήστος Κόντης που γι’ ακόμα μια φορά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του «τριφυλλιού» στα δύσκολα και έκανε ό,τι καλύτερο περνούσε από το χέρι του, έγραψε στα social media μετά το φινάλε της νέας παρουσίας του στην άκρη του πάγκου:

«Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτή την περίοδο. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, στο προσωπικό και σε όλους μέσα στον σύλλογο για την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους.

Εύχομαι στον Παναθηναϊκό κάθε επιτυχία και μεγάλα επιτεύγματα στο μέλλον. Τώρα κοιτάζω μπροστά προς νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, με την ίδια διάθεση, πάθος και αφοσίωση στη δουλειά μου».