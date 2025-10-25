«Δεν έχω πετύχει τους στόχους μου με την ομάδα»

Το περασμένο καλοκαίρι οι διοικούντες την Αλ Χιλάλ, πρόσφεραν στον Μπρούνο Φερνάντες 800.000 ευρώ σε εβδομαδιαία (!) βάση, προκειμένου να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία, όμως ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός προτίμησε να παραμείνει στην Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ.

Και εξηγώντας την απόφαση του αυτή, ο έμπειρος άσος αποκάλυψε ότι συζήτησε σχετικά με την σύζυγο του, Αννα Πίνιο και πρόσθεσε:

«Με ρώτησε εάν είχα πετύχει όλα όσα ήθελα στην Γιουνάιτεντ. Ξέρει ότι δεν τα είχα καταφέρει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω -να κατακτήσω την Premier League ή το Champions League- και ούτε κι αυτή. Αλλά εάν δεν προσπαθήσω, σίγουρα δεν θα τα καταφέρω. Ενιωσα ότι ήμουν ακόμη μέρος του σχεδιασμού, ότι μπορούσα ακόμη να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του. Οπως έλεγα πάντα, νιώθω καλά εδώ. Θέλω να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του συλλόγου».