Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η σύζυγος του Έλληνα σούπερ σταρ και τα τέσσερα παιδιά τους θα είναι πλέον μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, αφού ο Γιάννης αγόρασε βίλα ύψους 10 εκατ. ευρώ για την οικογένειά του στο Παλαιό Ψυχικό.

Τα δύο παιδιά του μάλιστα, ο 5χρονος Λίαμ-Τσαρλς και ο, κατά έναν χρόνο μικρότερος, Μάβερικ-Ντιάπερ, έχουν ήδη ξεκινήσει να πηγαίνουν σε νηπιαγωγείο του Κολλεγίου Αθηνών, ενώ στο σπίτι είναι η 2χρονη Εύα-Μπρουκ και η μικρότερη Άρια-Κάπρι.

SDNA.GR