Σούπερ Giannis στη νικηφόρα πρεμιέρα των Μπακς στο NBA Cup

Τα «ελάφια» επιβλήθηκαν 126-110 των Σικάγο Μπουλς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι εξαιρετικός και να φτάνει «μια ανάσα» από το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ. Συγκεκριμένα, ο "Greek Freak" βρέθηκε στο παρκέ για 37 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 41 πόντους (15/29 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/11 βολές), 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, ενώ υπέπεσε σε 4 λάθη. Τον "Giannis" ακολούθησαν σε απόδοση ο Μάιλς Τέρνερ που σημείωσε 23 πόντους και ο Ράιαν Ρόλινς που πέτυχε 20, Κόουλ Άντονι και Κάιλ Κούζμα πρόσθεσαν από 11 πόντους έκαστος, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Στο «στρατόπεδο» των «ταύρων», πέντε παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με κορυφαίο τον Μάτας Μπουζέλις που πέτυχε 20, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ πλησίασε το τριπλ νταμπλ, καθώς είχε απολογισμό 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Στο μεταξύ, η τριάδα Χάρισον Μπαρνς (24 πόντοι), Βίκτορ Γουεμπανιάμα (22π.) και Τζούλιαν Σαμπάνι (22π.) οδήγησε τους Σπερς στη νίκη 121-110 επί των Χιούστον Ρόκετς στο Σαν Αντόνιο. Ο Ντέβιν Βασέλ με 15 πόντους και ο Στεφόν Κασλ με 14 πόντους και 13 ασίστ βοήθησαν σημαντικά τα «σπιρούνια» να ξεκινήσουν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στο NBA Cup, την ώρα που οι Αλπερέν Σενγκούν με 25 πόντους και Κέβιν Ντουράντ με 24 ήταν οι καλύτεροι σε απόδοση για τους Ρόκετς.

Τέλος, οι Νάγκετς πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στο NBA Cup, επικρατώντας στο Ντένβερ με 129-104 των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον ασθενή Στεφ Κάρι. Κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς που σημείωσε 26 πόντους, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, μένοντας ένα ριμπάουντ και μια ασίστ μακριά από το έκτο τριπλ νταμπλ του στη σεζόν, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 23 πόντους με 5/7 τρίποντα.

Στους αγώνες για το Κύπελλο του NBA (NBA Cup) που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο-Βοστώνη 123-110 Ουάσινγκτον-Κλίβελαντ 114-148 Ατλάντα-Τορόντο 97-109 Μπρούκλιν-Ντιτρόιτ 107-125 Σαν Αντόνιο-Χιούστον 121-110 Μαϊάμι-Σάρλοτ 126-108 Μέμφις-Ντάλας 118-104 Μιλγουόκι-Σικάγο 126-110 Μινεσότα-Γιούτα 137-97 Ντένβερ-Γκόλντεν Στέιτ 129-104 Σακραμέντο-Οκλαχόμα Σίτι 101-132 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ NBA CUP ------------------- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ==================== 1ος ΟΜΙΛΟΣ Τορόντο 2-0 Κλίβελαντ 1-1 Ατλάντα 1-1 Ιντιάνα 0-1 Ουάσινγκτον 0-1 2ος ΟΜΙΛΟΣ Ντιτρόιτ 1-0 Ορλάντο 1-0 Βοστώνη 1-1 Φιλαδέλφεια 0-1 Μπρούκλιν 0-1 3ος ΟΜΙΛΟΣ Μαϊάμι 1-0 Μιλγουόκι 1-0 Σικάγο 1-1 Νέα Υόρκη 0-1 Σάρλοτ 0-1 ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ================= 1ος ΟΜΙΛΟΣ Μινεσότα 1-0 Οκλαχόμα Σίτι 1-0 Φοίνιξ 1-0 Σακραμέντο 0-1 Γιούτα 0-2 2ος ΟΜΙΛΟΣ Λ.Α. Λέικερς 1-0 Λ.Α. Κλίπερς 1-0 Μέμφις 1-1 Νέα Ορλεάνη 0-1 Ντάλας 0-1 3ος ΟΜΙΛΟΣ Σαν Αντόνιο 1-0 Πόρτλαντ 1-0 Ντένβερ 1-1 Χιούστον 0-1 Γκόλντεν Στέιτ 0-1

* Στους προημιτελικούς προκρίνονται οι πρώτοι από κάθε όμιλο και ο καλύτερος δεύτερος από κάθε περιφέρεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ