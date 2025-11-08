ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σούπερ Giannis στη νικηφόρα πρεμιέρα των Μπακς στο NBA Cup

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σούπερ Giannis στη νικηφόρα πρεμιέρα των Μπακς στο NBA Cup

Με το... δεξί ξεκίνησαν οι Μιλγουόκι Μπακς την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου τους στο NBA Cup.

Τα «ελάφια» επιβλήθηκαν 126-110 των Σικάγο Μπουλς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι εξαιρετικός και να φτάνει «μια ανάσα» από το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ. Συγκεκριμένα, ο "Greek Freak" βρέθηκε στο παρκέ για 37 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 41 πόντους (15/29 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/11 βολές), 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, ενώ υπέπεσε σε 4 λάθη. Τον "Giannis" ακολούθησαν σε απόδοση ο Μάιλς Τέρνερ που σημείωσε 23 πόντους και ο Ράιαν Ρόλινς που πέτυχε 20, Κόουλ Άντονι και Κάιλ Κούζμα πρόσθεσαν από 11 πόντους έκαστος, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Στο «στρατόπεδο» των «ταύρων», πέντε παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με κορυφαίο τον Μάτας Μπουζέλις που πέτυχε 20, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ πλησίασε το τριπλ νταμπλ, καθώς είχε απολογισμό 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

 

 

 

Στο μεταξύ, η τριάδα Χάρισον Μπαρνς (24 πόντοι), Βίκτορ Γουεμπανιάμα (22π.) και Τζούλιαν Σαμπάνι (22π.) οδήγησε τους Σπερς στη νίκη 121-110 επί των Χιούστον Ρόκετς στο Σαν Αντόνιο. Ο Ντέβιν Βασέλ με 15 πόντους και ο Στεφόν Κασλ με 14 πόντους και 13 ασίστ βοήθησαν σημαντικά τα «σπιρούνια» να ξεκινήσουν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στο NBA Cup, την ώρα που οι Αλπερέν Σενγκούν με 25 πόντους και Κέβιν Ντουράντ με 24 ήταν οι καλύτεροι σε απόδοση για τους Ρόκετς.

 

 

 

Τέλος, οι Νάγκετς πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στο NBA Cup, επικρατώντας στο Ντένβερ με 129-104 των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον ασθενή Στεφ Κάρι. Κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς που σημείωσε 26 πόντους, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, μένοντας ένα ριμπάουντ και μια ασίστ μακριά από το έκτο τριπλ νταμπλ του στη σεζόν, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 23 πόντους με 5/7 τρίποντα.

 

 

 

Στους αγώνες για το Κύπελλο του NBA (NBA Cup) που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

 

 


Ορλάντο-Βοστώνη            123-110
Ουάσινγκτον-Κλίβελαντ      114-148
Ατλάντα-Τορόντο             97-109
Μπρούκλιν-Ντιτρόιτ         107-125
Σαν Αντόνιο-Χιούστον       121-110
Μαϊάμι-Σάρλοτ              126-108
Μέμφις-Ντάλας              118-104
Μιλγουόκι-Σικάγο           126-110
Μινεσότα-Γιούτα            137-97
Ντένβερ-Γκόλντεν Στέιτ     129-104
Σακραμέντο-Οκλαχόμα Σίτι   101-132
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ NBA CUP
-------------------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Τορόντο          2-0
Κλίβελαντ        1-1
Ατλάντα          1-1
Ιντιάνα          0-1
Ουάσινγκτον      0-1
 
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ντιτρόιτ         1-0
Ορλάντο          1-0
Βοστώνη          1-1
Φιλαδέλφεια      0-1
Μπρούκλιν        0-1
 
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μαϊάμι           1-0
Μιλγουόκι        1-0
Σικάγο           1-1
Νέα Υόρκη        0-1
Σάρλοτ           0-1
 
 
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Μινεσότα         1-0
Οκλαχόμα Σίτι    1-0
Φοίνιξ           1-0
Σακραμέντο       0-1
Γιούτα           0-2
 
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λ.Α. Λέικερς     1-0
Λ.Α. Κλίπερς     1-0
Μέμφις           1-1
Νέα Ορλεάνη      0-1
Ντάλας           0-1
 
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σαν Αντόνιο      1-0
Πόρτλαντ         1-0
Ντένβερ          1-1
Χιούστον         0-1
Γκόλντεν Στέιτ   0-1

 

* Στους προημιτελικούς προκρίνονται οι πρώτοι από κάθε όμιλο και ο καλύτερος δεύτερος από κάθε περιφέρεια.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άρης - Ε.Ν.Υ. στις 19:00 (ενδεκάδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μιμήθηκε τον εαυτό του ο Μάρκοβιτς μέσα σε λίγες μέρες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τι ειπώθηκε μετά το Ακρίτας-Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δυο γκολ και το χαμένο πέναλτι στο Ακρίτας-Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έφτιαξε την ψυχολογία του ο Παναθηναϊκός με σόου του Ναν στο Περιστέρι!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσωσε τον βαθμό ο Ολυμπιακός και κράτησε τη διαφορά από τον Ακρίτα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξέφυγε στο +9 από τον Πιάστρι και ονειρεύεται τον τίτλο ο Νόρις!

AUTO MOTO

|

Category image

LIIVE: Εθνικός - Απόλλων 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δίκαιη νίκη του Απόλλωνα επί της Ανόρθωσης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Ζοάο Μάριο περίμενε μισή ώρα μέσα στο ασθενοφόρο, για να μην διακοπεί το παιχνίδι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλήγμα για τον Πιάστρι: Έφυγε στις μπαριέρες και εγκατέλειψε το Sprint Race στη Βραζιλία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«'Εκλεψε» βαθμό στο 96' με τον Ντε Λιχτ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέλεξε για πρώτη φορά τον Κουν ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μέρα των γηπεδούχων στη Β' κατηγορία!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Προβλημάτων συνέχεια στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Τολιόπουλος, χάνει Περιστέρι και λογικά «διαβολοβδομάδα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη