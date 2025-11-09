ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Καβαλίερς υπέταξαν τους Μπουλς με σερί 12-0

Οι Καβαλίερς υπέταξαν τους Μπουλς με σερί 12-0

Με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να πετυχαίνει οκτώ διαδοχικούς πόντους μέσα σε 65 δευτερόλεπτα, συμπεριλαμβανομένου του καλαθιού που έβαλε μπροστά την ομάδα του, 34 δεύτερα πριν το τέλος, οι Καβαλίερς έκαναν σερί 12-0 και νίκησαν 128-122 τους Σικάγο Μπουλς στο Κλίβελαντ. Οι «ταύροι» προηγήθηκαν 122-116 με δύο βολές του Τρε Τζόουνς, 1:47 πριν τη λήξη του αγώνα, ωστόσο στη συνέχεια ανέλαβε... δράση ο Μίτσελ. Μάλιστα, ο άσος των «Καβς» σημείωσε τους 26 από τους συνολικά 29 πόντους του στο β΄ μέρος και η ομάδα του επέστρεψε από το -19. Ο Ντι Αντρέ Χάντερ πέτυχε επίσης 29 πόντους, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην τρέχουσα σεζόν, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ πρόσθεσε 24 πόντους για το Κλίβελαντ που μετράει τέσσερις σερί νίκες.

 

 

 

Στο μεταξύ, με τον Μουχάμεντ Γκεγέ να πετυχαίνει ρεκόρ καριέρας με 21 πόντους, οι Χοκς νίκησαν 122-102 τους Λέικερς στην Ατλάντα. Παρά τις απουσίες τους, καθώς έπαιξαν χωρίς τρεις από τους πέντε βασικούς τους, τα «γεράκια» προηγήθηκαν ακόμη και με 30 πόντους διαφορά, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση. Συνολικά επτά παίκτες των γηπεδούχων είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Ζακαρί Ρισασέ να πετυχαίνει 19 και τον Ντάισον Ντάνιελς να πλησιάζει το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άμυνα τον Χοκς περιόρισε στους 22 πόντους τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έχει μέσο όρο 40 στην τρέχουσα σεζόν. Ο Σλοβένος είχε ακόμη 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ αποχώρησε οριστικά από το ματς στα μέσα του τρίτου δωδεκαλέπτου.

 

 

 

Από εκεί και πέρα, ο ΝτιΆαρον Φοξ σημείωσε 24 πόντους στο ντεμπούτο του στη σεζόν, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 18 πόντους και 18 ριμπάουντ και οι Σπερς νίκησαν τη Νέα Ορλεάνη στο Σαν Αντόνιο με 126-119. Ο Στεφόν Κασλ πέτυχε νταμπλ νταμπλ με 14 πόντους και 14 ασίστ και τα «σπιρούνια» πανηγύρισαν την δεύτερη διαδοχική νίκη τους μετά τις δύο συνεχείς ήττες που ακολούθησαν το σερί 5-0, με το οποίο ξεκίνησε η ομάδα στη σεζόν. Υπενθυμίζεται ότι ο Φοξ έχασε την έναρξη της σεζόν, λόγω τραυματισμού. Από πλευράς των φιλοξενούμενων, ο Τρέι Μέρφι σημείωσε 41 πόντους με 15/22 σουτ εντός πεδιάς (5/11 τρίποντα), αλλά δεν ήταν αρκετοί...

 

 

 

Τέλος, ο Ταϊρίς Μάξεϊ σημείωσε 31 πόντους, ο Τζόελ Εμπίντ πρόσθεσε 29 και οι Σέβεντι Σίξερς νίκησαν 130-120 τους Τορόντο Ράπτορς στη Φιλαδέλφεια. Ο Τρέντον Ουότφορντ πέτυχε τριπλ νταμπλ με 20 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ηττήθηκαν και στους τέσσερις αγώνες που έδωσαν την περυσινή σεζόν με την ομάδα από τον Καναδά. Από την πλευρά τους, οι Ράπτορς είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Αρ Τζέι Μπάρετ και Ιμάνουελ Κουίκλι να πετυχαίνουν από 22 πόντους έκαστος.

 

 

 

Συνοπτικά, στους αγώνες για το NBA που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

 

 


Ουάσινγκτον-Ντάλας        105-111
Φιλαδέλφεια-Τορόντο       130-120
Ατλάντα-Λ.Α. Λέικερς      122-102
Κλίβελαντ-Σικάγο          128-122
Μαϊάμι-Πόρτλαντ           136-131
Σαν Αντόνιο-Νέα Ορλεάνη   126-119
Ντένβερ-Ιντιάνα           117-100
Λ.Α. Κλίπερς-Φοίνιξ       103-114
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
-----------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Φιλαδέλφεια       6-3
Νέα Υόρκη         5-3
Τορόντο           5-5
Βοστώνη           4-6
Μπρούκλιν         1-8
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ          7-2
Κλίβελαντ         7-3
Μιλγουόκι         6-3
Σικάγο            6-3
Ιντιάνα           1-8
 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μαϊάμι            6-4
Ατλάντα           5-5
Ορλάντο           4-5
Σάρλοτ            3-6
Ουάσινγκτον       1-9
 
 
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι     9-1
Ντένβερ           7-2
Μινεσότα          5-4
Πόρτλαντ          5-4
Γιούτα            3-6
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς      7-3
Γκόλντεν Στέιτ    5-5
Φοίνιξ            5-5
Σακραμέντο        3-6
Λ.Α. Κλίπερς      3-6
 
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο       7-2
Χιούστον          5-3
Μέμφις            4-6
Ντάλας            3-7
Νέα Ορλεάνη       2-7

