Αντετοκούνμπο: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά, πρέπει να έχουμε αυτή τη συνήθεια»

Αντετοκούνμπο: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά, πρέπει να έχουμε αυτή τη συνήθεια»

Όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη σπουδαία του εμφάνιση και τη νίκη των Μπακς επί των Μπουλς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μαγικά στην πρεμιέρα του NBA Cup με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς στο 126-110 επί των Μπουλς.

Μετά την αναμέτρηση, ο «Greek Freak» στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν τα «ελάφια» και στην αντίδρασή τους μετά από την ήττα από τους Τορόντο Ράπτορς.

«Το να χάσεις σουτ είναι μέρος του παιχνιδιού. Στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνω ότι για να είναι σπουδαία η ομάδα πρέπει να είναι επιθετική. Όσο παίζουμε μαζί γινόμαστε άνετοι ο ένας με τον άλλον. Προσπαθούμε να παίζουμε καλά ο ένας με τον άλλον.Όσο προχωράμε θα γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Πιθανότατα το χειρότερό μας παιχνίδι ήταν με το Τορόντο. Δεν παίξαμε καλά. Μετά την πρώτη περίοδο δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Φέτος δεν είναι η χρονιά για δικαιολογίες.Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για 48 λεπτά. Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο στη σειρά, πρέπει να έχουμε αυτή τη συνήθεια. Αν χάσεις ένα πρέπει να επιστρέψεις, αν νικήσεις ένα ματς πρέπει να συνεχίσεις. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχουμε, είμαστε πολύ καλή ομάδα.Θα πάω σπίτι να φροντίσω το σώμα μου. Αύριο θα κάνω θεραπεία, θα δω VIDEO για τα σουτ που έχασα και την Κυριακή θα παίξουμε με μία πολύ καλή ομάδα, το Χιούστον», είπε αναλυτικά.

 

NBA

